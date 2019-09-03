Khoe ảnh 3 mẹ con quây quần ở nhà, Lê Phương được đồng nghiệp tấm tắc khen ngợi

Hậu trường 03/09/2019 17:37

Sau gần 1 tuần "vượt cạn", sức khỏe của diễn viên Lê Phương đã ổn định. Cô tiếp tục cập nhật hình ảnh ấm áp bên hai con.

Ngày 28/8 vừa qua, diễn viên Lê Phương đã hạ sinh con thứ 2 vào đúng ngày sinh nhật. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Theo chia sẻ, con gái diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ nặng 3,4kg, tên gọi ở nhà là Bông. Sau sinh con, hiện sức khỏe của Lê Phương và em bé đã ổn định và được về nhà tịnh dưỡng.

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Sau 2 năm 'về chung nhà', Lê Phương vừa sinh con gái chung với ca sĩ Trung Kiên. Hình ảnh đầu tiên của em bé được cặp đôi đăng tải - Ảnh: FB

Mới đây, cô vừa đăng tải lên trang Facebook cá nhân hình ảnh đầu tiên khi đưa "công chúa nhỏ" về nhà. Diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc quây quần ấm áp bên hai con trong ngày lễ: "Tối nay mọi người đi chơi lễ vui nha, mẹ Phương ở nhà ngắm Pháo – Bông, hi hi hi”.

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Lê Phương khoe ảnh vui vẻ bên hai con dịp lễ - Ảnh: FB

Ngay sau đó, bức ảnh của ba mẹ con đã nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Fan thi nhau gửi lời chúc hạnh phúc đến gia đình nữ diễn viên: "Chúc mừng mẹ Phương mẹ tròn con vuông, chúc mừng Cà Pháo đã là anh 2, nghỉ lễ có Pháo có Bông là đủ rồi nè"; "Lễ thế này quá ý nghĩa em yêu ơi"; "Ấm áp quá"... Diễn viên Lan Phương cũng xuýt xoa, khen ngợi hạnh phúc của đồng nghiệp: "Trời ơi, yêu quá, ngất mất thôi”.

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Dòng chia sẻ mới nhất của nữ diễn viên được mọi người quan tâm - Ảnh: FB

Trước đó, Lê Phương và Trung Kiên đã đăng tải dòng trạng thái hạnh phúc vào ngày con gái chung ra đời. Vợ chồng nghệ sĩ khoe hình ảnh đầu tiên của "tiểu công chúa" nhưng vẫn chưa tiết lộ diện mạo.

Lê Phương nghẹn ngào khoe ảnh con trai Cà Pháo lần đầu vào thăm em gái cực đáng yêu

Lê Phương nghẹn ngào khoe ảnh con trai Cà Pháo lần đầu vào thăm em gái cực đáng yêu

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương đăng tải hình ảnh con trai Cà Pháo đang chăm chú ngắm nhìn em gái khiến ai nấy đều thích thú.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên

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