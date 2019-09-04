Nằm nhà ở cữ, Lê Phương làm thơ mừng sinh nhật con trai Cà Pháo cực đáng yêu

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật con trai Cà Pháo. Bữa tiệc được tổ chức đơn giản với bánh kem, dù vậy cậu bé vẫn rất vui vẻ khi được ở bên cạnh người thân trong ngày đặc biệt này. Mới sinh được ít ngày nhưng bà mẹ hai con đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và sức khỏe . Mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ còn hào hứng làm thơ mừng con trai thêm tuổi mới.

Trông Bông mau lớn tới hồi đoàn viên!".

Lê Phương mừng sinh nhật con trai 7 tuổi tại nhà - Ảnh: FB

Cà Pháo ngày càng cao lớn phổng phao và ra dáng anh hai - Ảnh: FB

Bé Cà Pháo lên thăm mẹ và em gái mới sinh dịp lễ vừa qua - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cư dân mạng dành nhiều lời chúc mừng cho con trai Lê Phương: "Mừng sinh nhật cháu nhé"; "Cả nhà dễ thương quá chị ơi"; "Chúc Pháo sinh nhật vui vẻ, học giỏi và đẹp trai quài quài nha"; "Cà Pháo lớn nhanh quá mẹ Lê Phương ơi"; "Cà Pháo mau lớn học giỏi nha"...

Lê Phương hạnh phúc bên hai con đáng yêu - Ảnh: FB

Cà Pháo là con riêng của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan sau cuộc hôn nhân nhiều ồn ào. Sau khi “đường ai nấy đi”, nữ diễn viên được quyền nuôi dạy con trai. Hiện cậu bé đang sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh. Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng Cà Pháo đã cao lớn phổng phao và sống rất tình cảm.

Sau khi tái hôn, Lê Phương vẫn dành tình yêu thương rất lớn cho quý tử đầu lòng. Cô thường xuyên về quê thăm và chăm sóc con trai. Đặc biệt, cậu bé cũng nhận được sự dạy dỗ tận tình, chu đáo từ ba dượng - ca sĩ Trung Kiên.

Cà Pháo bám Trung Kiên không rời - Ảnh: FB

Ngày 28/8 vừa qua, diễn viên Lê Phương vừa hạ sinh con gái với chồng trẻ. Em bé chào đời đúng vào sinh nhật mẹ và chỉ cách sinh nhật của anh trai ít ngày.