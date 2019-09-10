Gần 2 tuần sau sinh, Lê Phương tiết lộ từng khóc ướt gối, stress cực độ vì điều này

Hậu trường 10/09/2019 14:44

Giống như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, diễn viên Lê Phương vô cùng lo lắng khi gặp tình trạng không đủ sữa cho con bú khi chào đời.

Thời gian gần đây, Lê PhươngTrung Kiên nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ khi vừa chào đón con chung đầu tiên. Em bé chọn ngày sinh nhật của mẹ 28/8 để chào đời, nặng 3,4kg và có tên thân mật ở nhà là Bông.

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Sau sinh, Lê Phương được chồng yêu thương, chăm sóc hết lòng - Ảnh: FB
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Ca sĩ Trung Kiên phụ vợ chăm con gái cực khéo léo - Ảnh: FB

Hiện diễn viên Lê Phương đã đưa con gái cưng về nhà chăm sóc. Mới đây, bà mẹ bỉm sữa gây chú ý khi vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ nỗi lòng sau sinh.

Cô viết: "Mới vắt sữa cho Bông xong, tranh thủ tâm sự với các mẹ nỗi lòng sau sinh của mẹ Phương. Thật sự có một vấn đề đã khiến Phương gần như stress, bất lực... May sao hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và tốt đẹp!".

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Lê Phương được khen tươi trẻ sau gần 2 tuần 'vượt cạn' - Ảnh: FB

Rơi vào trường hợp giống như nhiều bà mẹ khác, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ từng lo lắng và stress nặng vì thiếu sữa cho con gái. "Lúc mới vừa sinh xong Phương chưa có sữa cho Bông, Phương căng thẳng đến cực độ luôn, cứ suy nghĩ hoài làm sao để có sữa cho con. Mà làm cho mình stress đến nỗi không chia sẻ được với ai, thậm chí ôm gối khóc luôn”, Lê Phương trải lòng.

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Nữ diễn viên hạnh phúc bên hai con dịp lễ vừa qua - Ảnh: FB

Sau khi vấn đề này được giải quyết, bà xã Trung Kiên đang vô cùng thoải mái, phấn chấn tinh thần. Qua hình ảnh mới nhất có thể thấy, dù vóc dáng vẫn còn khá nặng nề nhưng sắc mặt cô rất tốt, vô cùng tươi tắn.

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Do mới sinh con gái được ít ngày sức khỏe còn yếu, diễn viên Lê Phương tiếc nuối vì không thể về Trà Vinh đưa con trai Cà Pháo đi khai giảng.

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