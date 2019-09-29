Đầy tháng con gái, Lê Phương nghẹn ngào tiết lộ mối quan hệ thân thiết của hai bên nội - ngoại

Hậu trường 29/09/2019 10:49

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc đón con gái chào đời trong sự chở che của hai bên gia đình.

Ngày 28/8, diễn viên Lê Phương hạ sinh con gái trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Cô bé được gọi với tên thân mật là Bông.

dien vien le phuong 1
Lê Phương sinh con gái vào đúng ngày sinh nhật của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp đầy tháng "tiểu công chúa", Lê Phương đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự xúc động, hạnh phúc khi tổ ấm có thêm thành viên mới: “Mẹ nhớ mãi những khoảnh khắc thật đẹp ngày con ra đời, 28/8! Đời người phụ nữ, có lẽ hạnh phúc nhất là khi vượt cạn có chồng bên cạnh động viên, lo liệu mọi chuyện xung quanh, còn mình thì cứ yên tâm mà... đẻ”.

dien vien le phuong 2
Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Lê Phương còn bày tỏ sự biết ơn khi được mẹ chồng và mẹ ruột tận tình chăm sóc bất kể ngày đêm: “Ấm áp hơn khi có hai người mẹ luôn túc trực ngày đêm, khóc - cười cùng những cơn đau - niềm hạnh phúc của mình. Cảm ơn hai mẹ, cảm ơn hai bên gia đình đã luôn yêu thương chúng con!”.

Cuối cùng, Lê Phương nhắn gửi đến con gái: “Mong con ăn no chóng lớn, chơi ngoan ngủ giỏi! Không cần quá xinh đẹp, hãy là một bông hoa luôn ngát hương với đời con nhé!”.

dien vien le phuong 3
Khoảnh khắc bé Bông cất tiếng khóc chào đời - Ảnh: FB
dien vien le phuong 4
Gia đình hạnh phúc của Lê Phương - Ảnh: FB

Đi kèm với dòng trạng thái là những khoảnh khắc đầy hạnh phúc của gia đình Lê Phương. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể nhận thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai bên nội – ngoại vô cùng tốt đẹp. Trước đó, chuyện tình cảm của Lê Phương và ông xã Trung Kiên từng bị gia đình ngăn cản.

dien vien le phuong 5
Hai bà thông gia vô cùng thân thiết - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến hai mẹ con: “Chúc bé Bông ăn mau chóng lớn nè”, “Chúc mừng con gái tròn tháng. Ăn no chóng lớn, xinh xắn giỏi giang như mẹ Lê Phương nhé!”, “Chúc gia đình chị hạnh phúc”…

Lê Phương khoe cận mặt con gái gần 1 tháng tuổi 'xinh ơi là xinh', mọi người thốt lên ‘bản sao của ba Kiên'

Lê Phương khoe cận mặt con gái gần 1 tháng tuổi 'xinh ơi là xinh', mọi người thốt lên ‘bản sao của ba Kiên'

Thúy Diễm, Cát Tường, Trương Nam Thành... cùng nhiều nghệ sĩ Việt để lại bình luận xuýt xoa khi ngắm vẻ đáng yêu của con gái diễn viên Lê Phương.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương con gái Lê Phương ông xã Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 47 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026