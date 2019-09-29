Đầy tháng con gái, Lê Phương nghẹn ngào tiết lộ mối quan hệ thân thiết của hai bên nội - ngoại

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc đón con gái chào đời trong sự chở che của hai bên gia đình.

Ngày 28/8, diễn viên Lê Phương hạ sinh con gái trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Cô bé được gọi với tên thân mật là Bông. Lê Phương sinh con gái vào đúng ngày sinh nhật của mình - Ảnh: Internet Mới đây, nhân dịp đầy tháng "tiểu công chúa", Lê Phương đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự xúc động, hạnh phúc khi tổ ấm có thêm thành viên mới: “Mẹ nhớ mãi những khoảnh khắc thật đẹp ngày con ra đời, 28/8! Đời người phụ nữ, có lẽ hạnh phúc nhất là khi vượt cạn có chồng bên cạnh động viên, lo liệu mọi chuyện xung quanh, còn mình thì cứ yên tâm mà... đẻ”.

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB Bên cạnh đó, Lê Phương còn bày tỏ sự biết ơn khi được mẹ chồng và mẹ ruột tận tình chăm sóc bất kể ngày đêm: “Ấm áp hơn khi có hai người mẹ luôn túc trực ngày đêm, khóc - cười cùng những cơn đau - niềm hạnh phúc của mình. Cảm ơn hai mẹ, cảm ơn hai bên gia đình đã luôn yêu thương chúng con!”. Cuối cùng, Lê Phương nhắn gửi đến con gái: “Mong con ăn no chóng lớn, chơi ngoan ngủ giỏi! Không cần quá xinh đẹp, hãy là một bông hoa luôn ngát hương với đời con nhé!”.

Khoảnh khắc bé Bông cất tiếng khóc chào đời - Ảnh: FB Gia đình hạnh phúc của Lê Phương - Ảnh: FB Đi kèm với dòng trạng thái là những khoảnh khắc đầy hạnh phúc của gia đình Lê Phương. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể nhận thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai bên nội – ngoại vô cùng tốt đẹp. Trước đó, chuyện tình cảm của Lê Phương và ông xã Trung Kiên từng bị gia đình ngăn cản. Hai bà thông gia vô cùng thân thiết - Ảnh: FB Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến hai mẹ con: “Chúc bé Bông ăn mau chóng lớn nè”, “Chúc mừng con gái tròn tháng. Ăn no chóng lớn, xinh xắn giỏi giang như mẹ Lê Phương nhé!”, “Chúc gia đình chị hạnh phúc”…

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