Lê Phương khoe cận mặt con gái gần 1 tháng tuổi 'xinh ơi là xinh', mọi người thốt lên ‘bản sao của ba Kiên'

Thúy Diễm, Cát Tường, Trương Nam Thành... cùng nhiều nghệ sĩ Việt để lại bình luận xuýt xoa khi ngắm vẻ đáng yêu của con gái diễn viên Lê Phương.

Cuối tháng 8 vừa qua, diễn viên Lê Phương hân hoan chào đón con gái chào đời. Hạnh phúc như được nhân đôi khi bé Bông ra đời vào đúng vào sinh nhật mẹ 28/8. Vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên cũng đã tiết lộ hình ảnh đầu tiên của em bé. Tuy nhiên, đó chỉ là những bức ảnh giấu mặt khiến công chúng càng nôn nóng được chiêm ngưỡng dung mạo của "tiểu công chúa".

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Phương bên chồng và hai con - Ảnh: FB

Không để mọi người phải chờ đợi lâu, ít giờ trước, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ vừa đăng tải hình ảnh đầu tiên cận mặt con gái cưng.

Lê Phương khoe cận gương mặt con gái cưng khi ngủ - Ảnh: FB

Chưa tròn 1 tháng tuổi nhưng em bé đã khiến dân mạng "tan chảy" vì quá đáng yêu. Con gái Lê Phương sở hữu làn da trắng hồng, mũi cao, khuôn miệng chúm chím... Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết đã thu về số lượt like và bình luận "khủng" từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đa phần mọi người đều viết những lời “có cánh” dành tặng cho Lê Phương vì sinh con quá khéo.

Nghệ sĩ Việt xuýt xoa trước vẻ bụ bẫm đáng yêu của con gái Lê Phương - Ảnh: FB

Ngân Khánh, Cát Tường, Phạm Quỳnh Anh… cùng vô số sao Việt đồng loạt để lại bình luận: “Để yên đó về cho tui nựng nha"; "Mỹ nhân của mẹ Phương"; "Cái mặt của ba Kiên nó, thương quá"; "Ôi trộm vía em Bông cưng quá"; "Trời ơi. Mặt y chang Kiên. Mũi cao xinh quá nè"; "Bông công chúa giống ba Kiên quá chừng à"...

Lê Phương rưng rưng khi viết về con trai riêng, đề cập chuyện vẫn chưa đưa bé về sống chung sau nhiều năm Dòng tâm sự xúc động của diễn viên Lê Phương viết về con trai đầu lòng Cà Pháo khiến nhiều người rưng rưng. Càng lớn, cậu bé sống và cư xử rất tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-phuong-khoe-can-mat-con-gai-gan-1-thang-tuoi-xinh-oi-la-xinh-moi-nguoi-thot-len-ban-sao-cua-ba-kien-338570.html