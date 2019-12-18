Liên tục bị chê xấu, Lê Phương đăng bài đáp trả, ông xã vào bình luận 1 câu khiến antifan 'cứng họng'

Hậu trường 18/12/2019 15:06

Thường xuyên nhận về những lời chê bai nhan sắc vì tăng cân sau sinh, nữ diễn viên Lê Phương đã chính thức lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân.

Sau khi sinh con thứ hai, nữ diễn viên Lê Phương tăng cân khá nhiều. Tuy nhiên, cô không áp dụng các phương pháp giảm cân vì đang nuôi con bằng sữa mẹ. Cũng chính vì lý do này mà Lê Phương liên tục nhận về lời chê bai nhan sắc từ công chúng.

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Lê Phương bị chê mập, kém sắc sau sinh - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Phương bất ngờ lên tiếng đáp trả về những lời bình luận tiêu cực này.

Theo đó, cô cho biết bản thân mỗi khi ra đường luôn phải chịu đựng cái nhìn soi mói từ người khác cùng những lời xì xầm to nhỏ: “Diễn viên đó hả? Trên hình thấy đẹp mà ở ngoài mập thấy gớm vậy?”, “Con có phải diễn viên Lê Phương? Mới sanh mà sao mập dữ vậy? Trời ơi! Mập thiệt luôn”, “Chị Phương! Sinh xong vẫn còn mập ha chị ha!”…

Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn cảm thấy tự hào khi trở thành một người mẹ. Cô chấp nhận việc mang nặng, đẻ đau, sức khỏe đi xuống và nhan sắc phai tàn... chỉ để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.

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Bài đăng của Lê Phương - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, Lê Phương nhấn mạnh việc làm mẹ là một điều thiêng liêng và bất cứ ai cũng không có quyền buông lời khiếm nhã với họ: “Hãy trân trọng, đừng buông lời khiếm nhã với những người mẹ. Bởi không có sự hi sinh to lớn ấy, thì bạn đã không có mặt trên đời để thốt ra những lời miệt thị, chê bai!”.

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Nhiều nghệ sĩ lên tiếng động viên Lê Phương - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của bà xã, nhiều nghệ sĩ như Tú Vi, Ốc Thanh Vân, Diệu Nhi, Kha Ly, Thúy Diễm… đều lên tiếng bênh vực và ủng hộ quan điểm của nữ diễn viên. Đặc biệt, bình luận của ông xã Lê Phương được chú ý hơn cả. Cụ thể, Trung Kiên đã gửi đến vợ lời nhắn đầy yêu thương:

Vợ yêu.

Mập hay ốm theo thời gian tập luyện mình sẽ có được một thân hình hoàn hảo, nhưng em ơi Lùn Tri Thức sẽ mãi mãi không bao giờ cao lên được. Vậy nên em đừng phiền lòng, hãy lấy đó làm động lực để phấn đấu, anh tin rằng em sẽ luôn đạt được những thành tựu cho riêng mình và cho khán giả thân yêu của em nhé.

Ký tên: BA PHÁO BÔNG”.

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Trung Kiên mong bà xã đừng phiền lòng về những điều không hay - Ảnh: FB

Hành động bảo vệ bà xã ngay trên mạng xã hội của Trung Kiên khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

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