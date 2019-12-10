Khoe ảnh chồng trẻ chăm con đến ngủ gục, Lê Phương tiếp tục bị chọc 'đẻ mướn, sao y bản chính'

Hậu trường 10/12/2019 16:15

Cuộc sống mẹ bỉm sữa của diễn viên Lê Phương khá thoải mái nhờ được mẹ ruột, mẹ chồng và ông xã phụ chăm con gái mới sinh chu đáo.

Sau hơn 3 tháng "vượt cạn", diễn viên Lê Phương vẫn dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm sóc con gái và tập luyện để lấy lại vóc dáng sau sinh. Tuy nhiên, vì được bố mẹ hai bên và ông xã Trung Kiên chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày nên bà mẹ bỉm sữa vẫn khá mũm mĩm.

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Cuộc sống bình yên của diễn viên Lê Phương sau 2 năm kết hôn với Trung Kiên - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương hào hứng chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh Trung Kiên chăm con gái đến ngủ quên trên ghế. Dù mệt nhưng ông bố bỉm sữa vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tay vẫn bế con gái cực khéo.

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Lúc ngủ, Trung Kiên vẫn bế 'tiểu công chúa' đang yên giấc trên tay - Ảnh: FB

Là người đam mê cuồng nhiệt với bóng đá, cô không quên đăng kèm dòng trạng thái ủng hộ đội tuyển Việt Nam trước trận đấu tối nay với Indonesia: "Ba nói ngủ lấy sức tối đi bão. Con đeo sẵn vòng nguyệt quế luôn rồi nha mẹ”. Mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" còn để hashtag: "Chung kết SEA Games 30, Việt Nam - Indonesia, Việt Nam vô địch".

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Dân mạng chọc ghẹo Lê Phương vì sinh con gái giống ba y đúc - Ảnh: FB

Bài viết của bà mẹ hai con nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Mọi người chúc mừng Lê Phương vì lấy được người chồng tốt, biết chăm lo cho vợ con. Từ ngày lên chức bố, Trung Kiên không ngại giúp vợ từ việc tắm rửa, thay tã... 

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Nam ca sĩ được khen là 'ông bố của năm' vì khéo chăm con - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả chính là gương mặt giống nhau như đúc của Trung Kiên và con gái mới chào đời. Nhận ra điều này, một số fan chọc ghẹo nữ diễn viên là "đẻ thuê" hay "đẻ mướn".

Khoe ảnh con gái tròn 3 tháng xinh như thiên thần, Lê Phương liên tục nhận về bình luận: ‘Bông giống ba như đúc’

Khoe ảnh con gái tròn 3 tháng xinh như thiên thần, Lê Phương liên tục nhận về bình luận: ‘Bông giống ba như đúc’

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cực đáng yêu của con gái nhân dịp bé tròn 3 tháng tuổi.

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Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên con gái Lê Phương

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