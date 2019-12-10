Khoe ảnh chồng trẻ chăm con đến ngủ gục, Lê Phương tiếp tục bị chọc 'đẻ mướn, sao y bản chính'

Sau hơn 3 tháng "vượt cạn", diễn viên Lê Phương vẫn dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm sóc con gái và tập luyện để lấy lại vóc dáng sau sinh. Tuy nhiên, vì được bố mẹ hai bên và ông xã Trung Kiên chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày nên bà mẹ bỉm sữa vẫn khá mũm mĩm.

Cuộc sống bình yên của diễn viên Lê Phương sau 2 năm kết hôn với Trung Kiên - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương hào hứng chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh Trung Kiên chăm con gái đến ngủ quên trên ghế. Dù mệt nhưng ông bố bỉm sữa vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tay vẫn bế con gái cực khéo.