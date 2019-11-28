Khoe ảnh con gái tròn 3 tháng xinh như thiên thần, Lê Phương liên tục nhận về bình luận: ‘Bông giống ba như đúc’

Ngày 28/8, nữ diễn viên Lê Phương thành công hạ sinh con gái trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Ngay từ khi chào đời, "công chúa nhỏ" nhà Lê Phương đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ vẻ ngoài đáng yêu.

Diễn viên Lê Phương hạnh phúc bên gia đình sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp bé Bông tròn 3 tháng tuổi, nữ diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh của con gái lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái khá dài: “Hôm nay con tròn 3 tháng, 28/8 - 28/11. Thời gian qua con thấy mình thay đổi mỗi ngày, đến hôm nay thì mắt của con đã rõ mí rồi nhưng tóc thì vẫn vậy, chỉ đen hơn xíu thôi... nên lòng con ngổn ngang quá, muốn tâm sự với cô chú chút chíu!”.