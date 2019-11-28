Khoe ảnh con gái tròn 3 tháng xinh như thiên thần, Lê Phương liên tục nhận về bình luận: ‘Bông giống ba như đúc’

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cực đáng yêu của con gái nhân dịp bé tròn 3 tháng tuổi.
- Lê Phương khoe con gái cười duyên khi ngủ, dân mạng thốt lên 'hoa hậu tương lai đây chứ đâu'
- Vẫn 'ú nu' sau sinh, Lê Phương ám ảnh đến mức mơ thấy mình thon gọn như thời son rỗi
Ngày 28/8, nữ diễn viên Lê Phương thành công hạ sinh con gái trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Ngay từ khi chào đời, "công chúa nhỏ" nhà Lê Phương đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ vẻ ngoài đáng yêu.
Mới đây, nhân dịp bé Bông tròn 3 tháng tuổi, nữ diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh của con gái lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái khá dài: “Hôm nay con tròn 3 tháng, 28/8 - 28/11. Thời gian qua con thấy mình thay đổi mỗi ngày, đến hôm nay thì mắt của con đã rõ mí rồi nhưng tóc thì vẫn vậy, chỉ đen hơn xíu thôi... nên lòng con ngổn ngang quá, muốn tâm sự với cô chú chút chíu!”.
Theo chia sẻ của Lê Phương, con gái có nhiều nét tính cách giống anh Hai và rất hay cười: “Ai chọc ghẹo là con sẽ cười, mà nhất là đang ăn sữa hay no bụng lim dim chuẩn bị ngủ là 100% con sẽ cười tươi như hoa luôn! Bởi vậy, con tên Bông cũng đúng ha Cô Chú!”.
Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bé Bông sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt hai mí và chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Nhiều người nhận xét, con gái Lê Phương càng lớn càng xinh xắn đáng yêu và giống ba Kiên.
Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu của con gái Lê Phương: “Bông giống ba y đúc à, nụ cười tỏa nắng lắm nha”, “Trộm vía bé đẹp quá, lớn lên chắc Bông đẹp hơn mẹ Phương luôn”, “Bé giống ba lắm chị ơi”, “Bông dễ thương quá đi, chúc gia đình chị hạnh phúc”…