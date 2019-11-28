Khoe ảnh con gái tròn 3 tháng xinh như thiên thần, Lê Phương liên tục nhận về bình luận: ‘Bông giống ba như đúc’

Hậu trường 28/11/2019 16:36

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cực đáng yêu của con gái nhân dịp bé tròn 3 tháng tuổi.

Ngày 28/8, nữ diễn viên Lê Phương thành công hạ sinh con gái trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Ngay từ khi chào đời, "công chúa nhỏ" nhà Lê Phương đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ vẻ ngoài đáng yêu.

dien vien le phuong 1
Diễn viên Lê Phương hạnh phúc bên gia đình sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp bé Bông tròn 3 tháng tuổi, nữ diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh của con gái lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái khá dài: “Hôm nay con tròn 3 tháng, 28/8 - 28/11. Thời gian qua con thấy mình thay đổi mỗi ngày, đến hôm nay thì mắt của con đã rõ mí rồi nhưng tóc thì vẫn vậy, chỉ đen hơn xíu thôi... nên lòng con ngổn ngang quá, muốn tâm sự với cô chú chút chíu!”.

Theo chia sẻ của Lê Phương, con gái có nhiều nét tính cách giống anh Hai và rất hay cười: “Ai chọc ghẹo là con sẽ cười, mà nhất là đang ăn sữa hay no bụng lim dim chuẩn bị ngủ là 100% con sẽ cười tươi như hoa luôn! Bởi vậy, con tên Bông cũng đúng ha Cô Chú!”.

dien vien le phuong 2
Bài đăng của Lê Phương - Ảnh: FB

dien vien le phuong 3

dien vien le phuong 4
Bé Bông được cư dân mạng nhận xét đáng yêu, xinh xắn - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bé Bông sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt hai mí và chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Nhiều người nhận xét, con gái Lê Phương càng lớn càng xinh xắn đáng yêu và giống ba Kiên.

dien vien le phuong 5
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu của con gái Lê Phương: “Bông giống ba y đúc à, nụ cười tỏa nắng lắm nha”, “Trộm vía bé đẹp quá, lớn lên chắc Bông đẹp hơn mẹ Phương luôn”, “Bé giống ba lắm chị ơi”, “Bông dễ thương quá đi, chúc gia đình chị hạnh phúc”…

Ít được gần mẹ từ khi có em, con trai Lê Phương tâm sự khiến mẹ xúc động nghẹn ngào

Ít được gần mẹ từ khi có em, con trai Lê Phương tâm sự khiến mẹ xúc động nghẹn ngào

Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng bé Cà Pháo - con trai riêng của diễn viên Lê Phương đã suy nghĩ rất chín chắn, không ganh tỵ với em gái mới chào đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Lê Phương Lê Phương con sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 30 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026