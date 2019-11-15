Vẫn 'ú nu' sau sinh, Lê Phương ám ảnh đến mức mơ thấy mình thon gọn như thời son rỗi

Hậu trường 15/11/2019 16:39

Dòng tâm sự của diễn viên Lê Phương sau 2 tháng "vượt cạn" về vấn đề cân nặng nhận được sự đồng cảm của hội các bà mẹ bỉm sữa.

Khi mang thai và sinh con thứ 2, diễn viên Lê Phương tăng cân rất nhiều. Thời điểm "vượt cạn", cân nặng của mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ vượt mức 80kg. Sau 2 tháng sinh con, Lê Phương vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng vì đang trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ. Là người của công chúng nên cô càng quan tâm, lo lắng hơn về chuyện sắc vóc. Bà mẹ bỉm sữa không ít lần than vãn về vấn đề này với mọi người.

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Diễn viên Lê Phương tăng cân sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh: FB

Ít giờ trước, nữ diễn viên khiến người hâm mộ "cười ra nước mắt" khi chia sẻ câu chuyện xoay quanh vấn đề cân nặng sau sinh. Cô lo lắng và suy nghĩ nhiều đến mức mơ thấy bản thân lấy lại được vóc dáng mảnh mai như ngày chưa có em bé.

Lê Phương hài hước viết: "Ru Bông ngủ, rồi thiếp đi, mơ... Thấy mình ốm gọn như thời con gái! Thấy được đi làm, được mặc đẹp và được mọi người nhìn lén trầm trồ! Giật mình... thấy bị chụp lén, dễ điên chưa?".

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Rất muốn trở lại làm việc nhưng Lê Phương vẫn chưa thể giảm cân - Ảnh: FB

Ngay lập tức, bà mẹ hai con nhận được nhiều sự đồng cảm và bình luận khen ngợi sự dễ thương của cô. MC Cát Tường, Hàn Quốc Việt thích thú vào góp vui: "Sắp được rồi nha"; "Còn có 40 ký nữa là đẹp lại nè. Cố nhen"...

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Trung Kiên là 'ông bố của năm' vì tài chăm con - Ảnh: FB
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Bà mẹ bỉm sữa được an ủi khi chồng trẻ yêu thương hết mực - Ảnh: FB

Hiện Lê Phương vẫn giữ được tâm trạng thoải mái, vui vẻ sau sinh vì được ông xã Trung Kiên cùng mẹ ruột và mẹ chồng phụ chăm con. Chồng và người thân thường xuyên động viên Lê Phương để cô không bận tâm quá nhiều về chuyện cân nặng.

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Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên MC Cát Tường

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