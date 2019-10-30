Khuyên vợ 'ăn thoải mái đi, mập đẹp' nhưng hành động của chồng trẻ lại khiến Lê Phương 'nhìn mà tức'

Hậu trường 30/10/2019 17:24

Cuộc sống của vợ chồng diễn viên Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên sau khi có bé Bông đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Dòng chia sẻ hài hước mới đây của diễn viên Lê Phương về ông xã Trung Kiên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trên trang cá nhân, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ đăng tải khoảnh khắc chồng trẻ cưng nựng con gái mới sinh kèm chú thích than vãn bị "thất sủng": "Nói vợ ăn thoải mái đi, mập đẹp, nhìn sang... Rồi nựng bà nhỏ miết! Tui nhìn mà tui tức á!".

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Lê Phương 'phát hờn' vì ông xã cưng nựng con gái suốt ngày - Ảnh: FB

Khi mang thai và sinh con thứ hai, nữ diễn viên tăng cân khá nhiều. Có vẻ điều này khiến cô rất trăn trở, muốn lấy lại vóc dáng để sớm trở lại với công việc. Thấy vợ lo lắng, chồng Lê Phương động viên vợ cứ ăn uống thoải mái. 

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Sau sinh, vóc dáng Lê Phương thay đổi khá nhiều - Ảnh: FB
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Dưới phần bình luận, mọi người gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên - Ảnh: FB

Thấy Lê Phương "hờn dỗi" vì chồng chỉ lo cưng nựng con gái mới sinh, một người bạn bình luận: "Thôi mẹ Phương chuẩn bị ra rìa nhé", ngay lập tức cô đáp lời: "Chuẩn bị gì nữa, đang 'dọn đồ' luôn rồi nè mẹ My".

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Hai thiên thần nhỏ nhà nữ diễn viên khiến dân mạng 'tan chảy' vì quá đáng yêu - Ảnh: FB

Đông đảo dân mạng vào an ủi Lê Phương: "Hai bố con cưng quá à! Mẹ Phương bị ra rìa rồi vì con gái là người tình kiếp trước của ba mà em"; "Chuyển qua làm đẹp liền cho ảnh chú ý nhé chị"; "Người tình kiếp này ra rìa, yêu người tình kiếp trước nhiều hơn rồi nhé mẹ Phương"; "Bông xinh đẹp nên ba mới cưng"; "Cưng quá hà. Mẹ Phương ganh tị với Bông nha"; "Chỉ là không còn được duy nhất thôi mà"...

Khoe con gái giống cha như hai giọt nước, Lê Phương ngậm ngùi 'số toàn đẻ thuê'

Khoe con gái giống cha như hai giọt nước, Lê Phương ngậm ngùi 'số toàn đẻ thuê'

Dân mạng dành nhiều lời khen khi chiêm ngưỡng vẻ kháu khỉnh, xinh xắn như thiên thần của bé Bông - con gái diễn viên Lê Phương và Trung Kiên.

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Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên chồng Lê Phương

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