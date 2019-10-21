Khoe con gái giống cha như hai giọt nước, Lê Phương ngậm ngùi 'số toàn đẻ thuê'

Hậu trường 21/10/2019 11:11

Dân mạng dành nhiều lời khen khi chiêm ngưỡng vẻ kháu khỉnh, xinh xắn như thiên thần của bé Bông - con gái diễn viên Lê Phương và Trung Kiên.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương thu hút sự quan tâm của mọi người khi đăng tải hình ảnh con gái cưng đang ngủ kèm lời chúc nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: "Chúc tất cả phụ nữ Việt Nam ngày 20/10 thật vui, hạnh phúc và xinh đẹp như Bông".

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2 tháng tuổi, con gái Lê Phương đã biết tạo dáng điệu đà - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn, khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhà Lê Phương - Trung Kiên đã nhận được gần 30 ngàn lượt like và hàng ngàn bình luận. Nhiều nghệ sĩ như Thành Lộc, Quốc Trường, Cát Tường, Võ Hạ Trâm... cũng dành những lời khen "có cánh" cho sự dễ thương của cô bé. Đặc biệt, khi nhìn vào hình ảnh, nhiều dân mạng thốt lên "con gái giống ba Kiên y đúc". Lê Phương cũng phải ngậm ngùi thừa nhận "số toàn đẻ thuê".

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Bé Bông được nhận xét giống ba Kiên nhiều hơn - Ảnh: FB

Được biết, Lê Phương sinh con gái vào cuối tháng 8. Chỉ sau 2 tháng chào đời, cô bé đã "đốn tim" cộng đồng mạng với làn da trắng hồng và khuôn miệng chúm chím đáng yêu hết nấc.

Hiện Lê Phương vẫn đang trong thời gian ở cữ. Cô nhận được sự chăm sóc chu đáo của ông xã Trung Kiên. Ngoài ra, bà mẹ bỉm sữa còn được mẹ ruột và mẹ chồng phụ chăm sóc em bé mới sinh.

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Anh trai Cà Pháo rất yêu thương cô em gái vừa chào đời - Ảnh: FB
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Ca sĩ Trung Kiên thành thạo việc chăm sóc con gái - Ảnh: FB

Năm 2014, Lê Phương đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Hậu ly hôn, bé Cà Pháo sống cùng mẹ. Năm 2017, cô lên xe hoa lần hai với ca sĩ Trung Kiên. Bé Cà Pháo cũng nhận được trọn tình thương của ba dượng.

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Dù được ông xã Trung Kiên yêu thương hết mực nhưng diễn viên Lê Phương luôn chú ý đến hình thức bên ngoài, đặc biệt không để cơ thể bốc mùi sau sinh.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương - Trung Kiên Trung Kiên

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