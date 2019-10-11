Muôn kiểu ăn mừng của sao: MC Lại Văn Sâm 'tỏ tình' với Park Hang Seo, Lê Phương ôm chồng con mừng chiến thắng

MC Lại Văn Sâm, Lê Phương, Xuân Bắc... cùng nhiều sao Việt bày tỏ niềm vui sướng trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
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Tối qua (10/10), đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chạm trán Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Sau hơn 90 phút thi đấu đầy kịch tính, các học trò của HLV Park Hang Seo xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà.
Hòa chung không khí vui mừng của người hâm mộ cả nước, nhiều nghệ sĩ Việt như: MC Lại văn Sâm, Lê Phương, Chiều Xuân, Xuân Bắc... cũng thể hiện niềm vui sướng và tự hào dành cho các cầu thủ áo đỏ.
Trên trang cá nhân, MC Lại Văn Sâm không giấu được niềm vui sướng. Nam MC kỳ cựu của VTV chia sẻ dòng trạng thái hóm hỉnh "tỏ tình" với HLV Park Hang Seo.
"Ông Park hóm ơi là hóm. Họp báo, ông Park Hang Seo nói, ông không chắc chắn 100% là Việt Nam sẽ thắng, nhưng ông muốn thắng. Nói thế khác gì bảo 99% Việt Nam sẽ thắng. Mà đúng thế thật.
Tối nay tôi xem ở Sài Gòn. Thế nên không thắng được đúng như mình dự là 2 - 0 (nếu xem tại vị trí đắc địa ở nhà thì Anh Đức đã ghi bàn thứ 2). Cả đội đã chơi tốt nhưng mình thích nhất 3 cầu thủ: Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh. Nhưng thích hơn cả là ông Park. Ông là ông hóm lắm đấy nhá. Hóm ơi là hóm. Yêu ơi là yêu. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam!”, MC Lại Văn Sâm hào hứng.
Trong khi đó, nghệ sĩ Xuân Bắc khoe ảnh cùng các "Táo" Vân Dung, Quốc Khánh, Quang Thắng... cổ vũ đội tuyển cùng lời động viên: "Đội tuyển của chúng ta cố lên. Chiến thắng đang phía trước, chỉ cần đồng tâm hiệp lực và tự tin là cầm chiến thắng về thôi. Anh em em đang cổ vũ nhiệt tình. 1-0 cho Việt Nam. Chốt thế đi”.
Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu thì "xem lén" qua điện thoại vì sợ con nhỏ thức giấc. Dù vậy, tình yêu vợ chồng nam nghệ sĩ dành cho đội tuyển vẫn không hề suy giảm.
Dù còn trong thời gian ở cữ sau sinh, diễn viên Lê Phương vẫn vô cùng phấn khích. Cô bày tỏ: "Ở nhà ôm con, xem đá banh với chồng là nhất. Nhìn hình biết kết quả rồi hen”.
Với chiến thắng thuyết phục trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam nhận được khoản tiền thưởng lớn. Theo thống kê, số tiền thưởng các cá nhân và tổ chức hứa tặng đã lên đến 3,7 tỷ đồng.
Với trận thắng này, Việt Nam đang đứng vị trí thứ 2 trong bảng G. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang Seo là Indonesia vào ngày 15/10 tới.