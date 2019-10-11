NSƯT Chiều Xuân và con gái ‘gây bão’ với loạt ảnh xuống phố mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng

Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, NSƯT Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh cùng nhau cầm quốc kỳ xuống phố “đi bão”.

Tối qua (10/10), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022. Hoà chung niềm vui với cổ động viên cả nước, NSƯT Chiều Xuân đã cùng con gái xuống phố ăn mừng.

Hình ảnh NSƯT Chiều Xuân cùng con gái xuống phố ‘đi bão’ thu hút sự chú ý của nhiều người - Ảnh: Internet

Xuất hiện trên đường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), NSƯT Chiều Xuân đầu đội băng rôn, tay cầm quốc kỳ, còn Hồng Khanh thì ôm một bó hoa lớn. Hai mẹ con trông vô cùng rạng rỡ, luôn miệng tươi cười và vẫy chào mọi người.

Hai mẹ con trông vô cùng rạng rỡ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những khoảnh khắc này đã được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Trước loạt ảnh mang đậm tinh thần tự hào dân tộc của hai mẹ con nghệ sĩ Chiều Xuân, người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú. Ai nấy đều dành lời khen cho độ “chịu chơi” không kém gì lớp trẻ của nữ nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, nhan sắc trẻ trung của NSƯT Chiều Xuân cũng như vẻ đáng yêu của Hồng Khanh cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hình ảnh gây chú ý một thời của NSƯT Chiều Xuân - Ảnh: Internet

Trước đó vào tháng 11/2018, NSƯT Chiều Xuân từng “gây bão” với hình ảnh diện áo dài, cầm cờ Việt Nam mừng đội tuyển Việt Nam thắng Campuchia trong khuôn khổ AFF Cup 2018. Vào thời điểm đó, hình ảnh này được xem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của năm.

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