Ở tuổi 15, con gái NSƯT Chiều Xuân khoe dáng nuột với bikini hút mắt, xinh đẹp khó cưỡng

Con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân - Đỗ Thị Hồng Khanh nhận được nhiều lời khen khi sở hữu sắc vóc nổi bật.
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Nghệ sĩ Chiều Xuân là một gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, nữ nghệ sĩ còn khéo vun vén cho mình tổ ấm hạnh phúc bên chồng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và các con. Được biết, cặp đôi có 2 cô con gái vô cùng xinh đẹp. Nếu chị cả Hồng My ở tuổi 30 đã lấy chồng và làm mẹ, thì em gái út Hồng Khanh còn ở tuổi 15 và đang cắp sách đến trường.
Bởi con gái lớn đã lập gia đình nên NSƯT Chiều Xuân dành nhiều thời gian cho cô con út. Mới đây, hai mẹ con đã cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch hè nhiều ý nghĩa và đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi của mình làm kỷ niệm. Ở tuổi 15, cô bé sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt xinh đẹp và thân hình phổng phao của một thiếu nữ. Hồng Khanh nhận được nhiều lời khen từ chính mẹ ruột và mọi người.
Bên cạnh đó, Hồng Khanh còn được biết đến với tài năng ca hát. Năm 2013, cô bé từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Tuy phải dừng chân ở vòng đối đầu nhưng giọng hát truyền cảm của Hồng Khanh đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả.