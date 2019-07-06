Ở tuổi 15, con gái NSƯT Chiều Xuân khoe dáng nuột với bikini hút mắt, xinh đẹp khó cưỡng

Nghệ sĩ Chiều Xuân là một gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, nữ nghệ sĩ còn khéo vun vén cho mình tổ ấm hạnh phúc bên chồng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và các con. Được biết, cặp đôi có 2 cô con gái vô cùng xinh đẹp. Nếu chị cả Hồng My ở tuổi 30 đã lấy chồng và làm mẹ, thì em gái út Hồng Khanh còn ở tuổi 15 và đang cắp sách đến trường.

Con gái út xinh đẹp của nghệ sĩ Chiều Xuân - Ảnh: FBNV

Cô bé cũng theo mẹ tham gia nhiều dự án làm mẫu ảnh - Ảnh: FBNV

Bởi con gái lớn đã lập gia đình nên NSƯT Chiều Xuân dành nhiều thời gian cho cô con út. Mới đây, hai mẹ con đã cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch hè nhiều ý nghĩa và đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi của mình làm kỷ niệm. Ở tuổi 15, cô bé sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt xinh đẹp và thân hình phổng phao của một thiếu nữ. Hồng Khanh nhận được nhiều lời khen từ chính mẹ ruột và mọi người.