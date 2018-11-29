Khen ngợi Lưu Đê Li giữa nghi vấn giật chồng, nghệ sĩ Chiều Xuân phải ra mặt xin lỗi

Hậu trường 29/11/2018 16:25

Sau khi bị khán giả chỉ trích vì khen ngợi Lưu Đê Li, nghệ sĩ Chiều Xuân đã phải ra mặt xin lỗi cư dân mạng.

Sau phim Ngày ấy mình đã yêu, khán giả màn ảnh nhỏ tiếp tục được chiêu đãi bộ phim cùng chủ đề mang tên Chạy trốn thanh xuân. Thời gian qua, êkip bộ phim tích cực PR khắp nơi với mong muốn tạo nên một cơn sốt  trong mùa đông năm nay.

Tuy nhiên, mới chỉ lên sóng vài tập thì Chạy trốn thanh xuân đã gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Mặc dù phim được đầu tư khá công phu về kịch bản lẫn bối cảnh nhưng diễn viên chính là Lưu Đê Li lại bị chê không phủ hợp với vai nữ sinh trong sáng. Không chỉ có ngoại hình bị cho là già và xấu, mỹ nhân này còn dính nghi án giật chồng gây ồn ào mạng xã hội suốt nhiều tháng qua. Trước hiệu ứng không tốt từ khán giả, nghệ sĩ Chiều Xuân đã đăng một bài viết dài bênh vực Lưu Đê Li trên trang cá nhân. 

 

Khen ngợi Lưu Đê Li giữa nghi vấn giật chồng, nghệ sĩ Chiều Xuân phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 1
Nghệ sĩ Chiều Xuân khen ngợi Lưu Đê Li mặc cho người đẹp dính ồn ào giật chồng - Ảnh: Internet

“Ngay tập 1 đã rất hay và hấp dẫn, nhiều câu chuyện đan xen chân thực làm mọi người rất vui và cũng rất buồn. Bi kịch. Nói về Lưu Đê Ly, nhiều bạn rất không chấp nhận, đòi tẩy chay Lưu Đê Ly. Mình không ưa những câu chuyện khuất tất và thực sự nếu Ly làm những điều không tốt, Ly sẽ phải chịu trách nhiệm về điều mình làm và phải chịu sự phán xét của dư luận.

Trong phim này, Ly diễn rất tốt, nhập vai, từng ánh mắt, cử chỉ, đã làm tôi phải rung cảm. Một vai diễn thật không dễ thể hiện và cũng không dễ để tìm người đóng. Thấy nhóm sinh viên diễn hay quá, thật dễ thương. Mong rằng phim sẽ đi được hết chặng đường của mình. Xin chúc mừng", nghệ sĩ Chiều Xuân viết trên trang cá nhân.

Ngay lập tức, bài viết trên gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa. Không ít khán giả cho rằng nghệ sĩ Chiều Xuân quá dễ dãi với đàn em. Điều này sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường trong giới trẻ. Trước sự phản ứng gay gắt từ phía cư dân mạng, nghệ sĩ Chiều Xuân đã phải lên tiếng xin lỗi dưới các dòng bình luận. “Cô cũng rất xin lỗi vì để mọi người phiền lòng”, chị viết.

Khen ngợi Lưu Đê Li giữa nghi vấn giật chồng, nghệ sĩ Chiều Xuân phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 2
Sau khi bị khán giả chỉ trích, nghệ sĩ Chiều Xuân đã lên tiếng xin lỗi - Ảnh: Internet
Khen ngợi Lưu Đê Li giữa nghi vấn giật chồng, nghệ sĩ Chiều Xuân phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 3
Dàn diễn viên 'Chạy trốn thanh xuân' trong buổi họp báo ra mắt phim - Ảnh: Internet
Khen ngợi Lưu Đê Li giữa nghi vấn giật chồng, nghệ sĩ Chiều Xuân phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 4
Tạo hình của Lưu Đê Li trong phim bị chê già và xấu, không phù hợp với vai nữ sinh trong sáng - Ảnh: Internet

Hotgirl Lưu Đê Li được khán giả truyền hình biết đến qua một số bộ phim nổi tiếng như: Người phán xử, Hoa nở trái mùa… Tuy nhiên, một năm qua cô bị nhiều khán giả chỉ trích vì dính nghi án giật chồng của một người phụ nữ đã có hai con.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân này thường xuyên chia sẻ ảnh hạnh phúc với một nam DJ vào thời điểm anh này chưa ly hôn vợ. Cô đã có con trai với người đàn ông trên và không ngại gọi đó là chồng mình. Cách đây ít lâu, Lưu Đê Li tiếp tục gây choáng khi đăng tải bức ảnh kỷ niệm 1.400 ngày yêu trong khi bạn trai mới chỉ ly hôn 8 tháng khiến không người bức xúc. Thậm chí, nữ diễn viên thi thoảng còn ghen ngược với vợ chính thức của người tình đã khiến làn sóng tẩy chay bị đẩy lên cao.

Khen ngợi Lưu Đê Li giữa nghi vấn giật chồng, nghệ sĩ Chiều Xuân phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 5
Hình ảnh ngoài đời của hotgirl Lưu Đê Li - Ảnh: Internet
Khen ngợi Lưu Đê Li giữa nghi vấn giật chồng, nghệ sĩ Chiều Xuân phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 6
Một người bạn của vợ bạn trai Lưu Đê Li từng bức xúc chửi người đẹp xối xả trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Khen ngợi Lưu Đê Li giữa nghi vấn giật chồng, nghệ sĩ Chiều Xuân phải ra mặt xin lỗi - Ảnh 7
Cách đây ít lâu, ca sĩ Văn Mai Hương cũng đăng bức ảnh Lưu Đê Li và không ngại chửi thẳng mặt - Ảnh: Internet
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