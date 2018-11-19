Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’

Hiện tại, tin đồn Diva Hồng Nhung và chồng Tây ly hôn vì bị “kẻ thứ 3” chen chân phá đám đang khiến dư luận hoang mang.
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Giữa năm 2018, Diva Hồng Nhung bất ngờ thông báo đã ly hôn chồng Tây sau 8 năm gắn bó. Cuộc chia tay của nữ ca sĩ khá nhẹ nhàng, không ồn ào như nhiều cặp đôi của showbiz Việt. Đặc biệt, sau ly hôn cả hai nhận được nhiều lời khen vì vẫn dành những lời tốt đẹp cho nhau và giữ mối quan hệ bạn bè để nuôi dạy hai con.
Khi mọi chuyện dường như đã khép lại, cuộc sống của nữ Diva sinh năm 1970 và các con đã vào quỹ đạo thì mới đây, tin đồn cả hai "đường ai nấy đi" vì "kẻ thứ ba" chen chân rộ lên khiến công chúng vô cùng bất ngờ.
Mới đây, một trang fanpage chuyên chia sẻ chuyện của giới nghệ sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh thân thiết của chồng cũ Hồng Nhung cùng một người phụ nữ Myanmar. Theo một số thông tin được lan truyền, người phụ nữ này rất giàu có và đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Hiện cô đang sống cùng hai con trai. Đáng chú ý, một dân mạng còn khẳng định người này đã chen ngang và phá vỡ hôn nhân của Hồng Nhung và ông xã ngoại quốc.
Tuy nhiên, những thông tin này chỉ mang tính đồn đoán. Người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.