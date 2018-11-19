Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’

Giữa năm 2018, Diva Hồng Nhung bất ngờ thông báo đã ly hôn chồng Tây sau 8 năm gắn bó. Cuộc chia tay của nữ ca sĩ khá nhẹ nhàng, không ồn ào như nhiều cặp đôi của showbiz Việt. Đặc biệt, sau ly hôn cả hai nhận được nhiều lời khen vì vẫn dành những lời tốt đẹp cho nhau và giữ mối quan hệ bạn bè để nuôi dạy hai con.

Khi mọi chuyện dường như đã khép lại, cuộc sống của nữ Diva sinh năm 1970 và các con đã vào quỹ đạo thì mới đây, tin đồn cả hai "đường ai nấy đi" vì "kẻ thứ ba" chen chân rộ lên khiến công chúng vô cùng bất ngờ.