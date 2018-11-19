Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’

Hậu trường 19/11/2018 11:14

Hiện tại, tin đồn Diva Hồng Nhung và chồng Tây ly hôn vì bị “kẻ thứ 3” chen chân phá đám đang khiến dư luận hoang mang.

Giữa năm 2018, Diva Hồng Nhung bất ngờ thông báo đã ly hôn chồng Tây sau 8 năm gắn bó. Cuộc chia tay của nữ ca sĩ khá nhẹ nhàng, không ồn ào như nhiều cặp đôi của showbiz Việt. Đặc biệt, sau ly hôn cả hai nhận được nhiều lời khen vì vẫn dành những lời tốt đẹp cho nhau và giữ mối quan hệ bạn bè để nuôi dạy hai con.

Khi mọi chuyện dường như đã khép lại, cuộc sống của nữ Diva sinh năm 1970 và các con đã vào quỹ đạo thì mới đây, tin đồn cả hai "đường ai nấy đi" vì "kẻ thứ ba" chen chân rộ lên khiến công chúng vô cùng bất ngờ.

Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’ - Ảnh 1
Sau 8 năm mặn nồng, vợ chồng Hồng Nhung có với nhau cặp song sinh đáng yêu - Ảnh: FBNV

Mới đây, một trang fanpage chuyên chia sẻ chuyện của giới nghệ sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh thân thiết của chồng cũ Hồng Nhung cùng một người phụ nữ Myanmar. Theo một số thông tin được lan truyền, người phụ nữ này rất giàu có và đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Hiện cô đang sống cùng hai con trai. Đáng chú ý, một dân mạng còn khẳng định người này đã chen ngang và phá vỡ hôn nhân của Hồng Nhung và ông xã ngoại quốc.

Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’ - Ảnh 2
Một dân mạng cho biết, hôn nhân của Diva Hồng Nhung tan vỡ vì người phụ nữ Myanmar chen ngang - Ảnh: Facebook
Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’ - Ảnh 3
Hình ảnh chồng cũ Diva Hồng Nhung bên một phụ nữ ngoại quốc vừa được tiết lộ - Ảnh: Facebook
Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’ - Ảnh 4
Khoảnh khắc tình tứ của cả hai được chia sẻ khiến dư luận hoang mang - ảnh: Facebook

Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’ - Ảnh 5

Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’ - Ảnh 6
Với những hình ảnh này, công chúng tin rằng tin đồn chồng ngoại quốc của Hồng Nhung có tình mới không hoàn toàn là vô căn cứ - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, những thông tin này chỉ mang tính đồn đoán. Người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. 

Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’ - Ảnh 7
Được biết, người phụ nữ này đã trải qua một đời chồng và có hai con - Ảnh: Internet
Thực hư tin đồn Hồng Nhung bị giật chồng dẫn đến ly hôn, xôn xao nhan sắc ‘kẻ thứ 3’ - Ảnh 8
Cô rất giàu sang và xinh đẹp - Ảnh: Internet
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con

Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con

Hồng Nhung và hai con đang sống trong một căn hộ chung cư khá nhỏ nhưng rất ấm cúng tại quận 2, TP.HCM.

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