Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con

Hồng Nhung và hai con đang sống trong một căn hộ chung cư khá nhỏ nhưng rất ấm cúng tại quận 2, TP.HCM.
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Gần một năm sau khi ly hôn chồng Tây, cuộc sống của chị "Bống" Hồng Nhung thay đổi khá nhiều. Thay vì tất bật với công việc như trước thì nữ Diva chọn lựa cuộc sống nhàn nhã với những thú vui thanh tao bên hai con. Mỗi sáng, Hồng Nhung chở Tôm và Tép đi học bằng xe máy, làm một số công việc nghệ thuật rồi về nhà trang trí tổ ấm. Niềm vui của chị mỗi ngày là hát Oprea, cắm hoa, dạy các con học bài và thả hồn thong dong với những công việc nhẹ nhàng hòa cùng thiên nhiên.
Hiện tại, mẹ con nữ ca sĩ không còn ở trong biệt phủ triệu đô nữa mà đã chuyển đến sống tại một căn hộ chung cư cao cấp ở quận 2, TP HCM. Nữ ca sĩ muốn ba mẹ con có một không gian nhỏ gọn và ấm cúng hơn. Đặc biệt, căn hộ này gần với trường học của Tôm và Tép nên tiện cho việc Hồng Nhung đưa con đến trường bằng xe máy. Tuy nơi ở mới không rộng rãi và thoáng đãng như xưa nhưng nhờ bàn tay khéo léo của Hồng Nhung, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều trở nên xinh đẹp và thú vị như một HomeStay thu nhỏ.