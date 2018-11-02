Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con

Hậu trường 02/11/2018 11:09

Hồng Nhung và hai con đang sống trong một căn hộ chung cư khá nhỏ nhưng rất ấm cúng tại quận 2, TP.HCM.

Gần một năm sau khi ly hôn chồng Tây, cuộc sống của chị "Bống" Hồng Nhung thay đổi khá nhiều. Thay vì tất bật với công việc như trước thì nữ Diva chọn lựa cuộc sống nhàn nhã với những thú vui thanh tao bên hai con. Mỗi sáng, Hồng Nhung chở Tôm và Tép đi học bằng xe máy, làm một số công việc nghệ thuật rồi về nhà trang trí tổ ấm. Niềm vui của chị mỗi ngày là hát Oprea, cắm hoa, dạy các con học bài và thả hồn thong dong với những công việc nhẹ nhàng hòa cùng thiên nhiên.

Hiện tại, mẹ con nữ ca sĩ không còn ở trong biệt phủ triệu đô nữa mà đã chuyển đến sống tại một căn hộ chung cư cao cấp ở quận 2, TP HCM. Nữ ca sĩ muốn ba mẹ con có một không gian nhỏ gọn và ấm cúng hơn. Đặc biệt, căn hộ này gần với trường học của Tôm và Tép nên tiện cho việc Hồng Nhung đưa con đến trường bằng xe máy. Tuy nơi ở mới không rộng rãi và thoáng đãng như xưa nhưng nhờ bàn tay khéo léo của Hồng Nhung, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều trở nên xinh đẹp và thú vị như một HomeStay thu nhỏ.

Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 1
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 2
Hồng Nhung rất thích vào bếp nấu cho các con ăn những món bình dân của Việt Nam - Ảnh: Internet
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 3

Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm của Hồng Nhung và chồng Tây khép lại đã khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối. Sau ly hôn, nữ Diva nhận nuôi hai con, còn chồng cũ mỗi tháng chu cấp 52 triệu/mỗi bé để bé Tôm và Tép có thể tiếp tục theo học ở trường quốc tế - Ảnh: Internet

Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 4
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 5
Tổ ấm nhỏ của Hồng Nhung được bài trí tinh tế, rất giống các trường mầm non quốc tế - Ảnh: Internet
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 6
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 7
Hồng Nhung đặc biệt yêu hoa, thích trang trí nhà cửa giống hệt cảnh sắc ngoài thiên nhiên - Ảnh: Internet
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 8
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 9
Hai con của Hồng Nhung rất tình cảm và thương mẹ - Ảnh: Internet
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 10
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 11
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 12
Dù đã ly hôn nhưng Hồng Nhung sống khá vui vẻ bên hai con và bạn bè - Ảnh: Internet
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 13
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 14
Ly hôn chồng và nhận trợ cấp 100 triệu mỗi tháng, đây là cận cảnh nơi ở của Hồng Nhung và hai con - Ảnh 15
Chị Bống hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại bên hai con Tôm và Tép - Ảnh: Internet
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm

Ở tuổi U50, Hồng Nhung khiến nhiều người say mê với vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà nhưng cũng không kém phần gợi cảm khi diện bikini.

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