Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm

Ở tuổi U50, Hồng Nhung khiến nhiều người say mê với vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà nhưng cũng không kém phần gợi cảm khi diện bikini.
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Là một trong những diva hàng đầu của Việt Nam, Hồng Nhung được yêu thích bởi giọng hát nội lực, truyền cảm đi sâu vào lòng người. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung và nóng bỏng dù sắp chạm ngưỡng 50.
Mới đây, bà mẹ hai con không ngần ngại diện bikini gợi cảm, khoe vòng 1 đầy đặn cùng thân hình săn chắc khiến dân mạng khó rời mắt.
Vài tháng trước, giọng ca Một đời người một rừng cây khiến người hâm mộ nuối tiếc vì đã "đường ai nấy đi" với ông xã ngoại quốc sau 8 năm chung sống. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho cuộc sống của ba mẹ con cô "Bống".
Sau biến cố hôn nhân, Hồng Nhung rời khỏi biệt thự và sống cùng các con trong căn chung cư cao cấp. Nữ diva chọn cho mình cuộc sống bình yên khi mỗi ngày chăm sóc 2 nhóc tỳ đáng yêu, giúp các con làm quen với cuộc sống vắng ba bên cạnh. Ngoài ra, cô “Bống” còn đưa các "thiên thần nhỏ" đi du lịch khắp nơi, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ý nghĩa.
Hồng Nhung từng tâm sự, niềm hạnh phúc lớn lúc này của mình chính là ca hát. Cô dành nhiều thời gian để luyện thanh và tham gia sự kiện của làng giải trí Việt.