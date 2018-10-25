Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm

Hậu trường 25/10/2018 15:57

Ở tuổi U50, Hồng Nhung khiến nhiều người say mê với vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà nhưng cũng không kém phần gợi cảm khi diện bikini.

Là một trong những diva hàng đầu của Việt Nam, Hồng Nhung được yêu thích bởi giọng hát nội lực, truyền cảm đi sâu vào lòng người. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung và nóng bỏng dù sắp chạm ngưỡng 50.

Mới đây, bà mẹ hai con không ngần ngại diện bikini gợi cảm, khoe vòng 1 đầy đặn cùng thân hình săn chắc khiến dân mạng khó rời mắt.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm - Ảnh 1
Hồng Nhung trẻ trung như gái 30 khi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng trước biển - Ảnh: FBNV
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm - Ảnh 2
Bà mẹ đơn thân khiến người nhìn khó rời mắt với nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời của mình - Ảnh: Internet
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm - Ảnh 3
So với hình ảnh cách đây 4 năm, dường như Hồng Nhung đã bị thời gian lãng quên. Chẳng những cô không già đi mà còn trẻ trung và cuốn hút hơn - Ảnh: Internet

Vài tháng trước, giọng ca Một đời người một rừng cây khiến người hâm mộ nuối tiếc vì đã "đường ai nấy đi" với ông xã ngoại quốc sau 8 năm chung sống. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho cuộc sống của ba mẹ con cô "Bống".

Sau biến cố hôn nhân, Hồng Nhung rời khỏi biệt thự và sống cùng các con trong căn chung cư cao cấp. Nữ diva chọn cho mình cuộc sống bình yên khi mỗi ngày chăm sóc 2 nhóc tỳ đáng yêu, giúp các con làm quen với cuộc sống vắng ba bên cạnh. Ngoài ra, cô “Bống” còn đưa các "thiên thần nhỏ" đi du lịch khắp nơi, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ý nghĩa.

Hồng Nhung từng tâm sự, niềm hạnh phúc lớn lúc này của mình chính là ca hát. Cô dành nhiều thời gian để luyện thanh và tham gia sự kiện của làng giải trí Việt.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm - Ảnh 4
2 con của Hồng Nhung vui vẻ đi chơi cùng mẹ - Ảnh: FBNV
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm - Ảnh 5
Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian bên 2 con để bù đắp sự thiếu vắng tình cảm của người cha - Ảnh: FBNV 
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, Hồng Nhung diện bikini khoe ngực đầy, thả dáng nuột nà siêu gợi cảm - Ảnh 6
Ở tuổi U50, Hồng Nhung đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để vượt qua vấp ngã trong hôn nhân - Ảnh: FBNV
Diva Hồng Nhung xin lỗi khán giả về sự cố trên sân khấu

Diva Hồng Nhung xin lỗi khán giả về sự cố trên sân khấu

Trong liveshow “Có phải em mùa thu Hà Nội” diễn ra tối 20/10, “chị Bống” gặp phải sự cố nhỏ khi thể hiện ca khúc “Thu vàng” của nhạc sĩ Cung Tiến. Lẽ ra kết thúc ca khúc thì chị lại quên, “hát thêm đoạn nữa”...

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