Giữa lúc dư luận 'ném đá' Ngọc Trinh, NSƯT Chiều Xuân nói điều bất ngờ về chân dài gốc Trà Vinh

Hậu trường 21/05/2019 11:30

NSƯT Chiều Xuân đã lên tiếng về chiếc váy "mỏng như sương" gây tranh cãi của Ngọc Trinh tại Liên hoan phim Cannes 2019.

Giữa làn sóng dư luận chỉ trích Ngọc Trinh dữ dội, nghệ sĩ Chiều Xuân vừa có những chia sẻ thú vị về "Nữ hoàng nội y". Nữ nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh phía Bắc khẳng định Ngọc Trinh không đại diện cho điện ảnh Việt Nam để tham dự LHP Cannes lần thứ 72. Cô cho rằng, những "bộ cánh" gợi cảm như vậy không phải là lạ lẫm với chân dài gốc Trà Vinh.

Giữa lúc dư luận 'ném đá' Ngọc Trinh, NSƯT Chiều Xuân nói điều bất ngờ về chân dài gốc Trà Vinh - Ảnh 1
Ngọc Trinh bị cư dân mạng 'ném đá' dữ dội vì chọn trang phục quá nóng bỏng, bị cho là phản cảm - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Chiều Xuân nói rõ quan điểm cá nhân: "Hì, Ngọc Trinh không phải là đại diện cho điện ảnh Việt Nam để đi LHP Cannes nên hình như cũng không nên đánh giá là vì Trinh mà làm hỏng hình ảnh 'Thuần Phong Mỹ Tục'. Nói vậy thì có khi lại tốt cho Trinh vì như vậy cô ấy được đánh giá 'cao' quá.

Việc mặc như (trong ảnh) với Ngọc Trinh không quá lạ lẫm. Lạ lẫm là ở chỗ hình như Trinh đã dám 'hở bạo' hơn tất cả những minh tinh quốc tế đã từng đến Cannes".

Giữa lúc dư luận 'ném đá' Ngọc Trinh, NSƯT Chiều Xuân nói điều bất ngờ về chân dài gốc Trà Vinh - Ảnh 2
Cô khẳng định, Ngọc Trinh đã đúng khi làm cho mình trở nên nổi bật và xinh đẹp so với những mỹ nhân khác - Ảnh: Internet

NSƯT Chiều Xuân nhấn mạnh, mọi người đừng đưa Ngọc Trinh vào hàng ngũ diễn viên xuất sắc đi tham dự Liên hoan phim để đánh giá, vì cô ấy không phải. Nữ nghệ sĩ cho rằng, chân dài sinh năm 1989 đã làm đúng với vai trò là một sao trong showbiz, làm thế nào để mình xinh đẹp và nổi bật giữa đám đông.

"Cô ấy đã làm một việc đúng như các sao 'Showbiz' và thị phi đã làm. Cần phải cho mọi người thấy mình nổi trội và mình đẹp. Cô ấy đã làm được dù có bị chê là phản cảm và kèm theo không biết bao điều khác", cô viết.

Giữa lúc dư luận 'ném đá' Ngọc Trinh, NSƯT Chiều Xuân nói điều bất ngờ về chân dài gốc Trà Vinh - Ảnh 3
Nữ nghệ sĩ bênh vực Ngọc Trinh giữa bão dư luận - Ảnh: Internet

Tiếp đó, nữ nghệ sĩ gạo cội kể lại câu chuyện khi cùng tham dự sự kiện với Ngọc Trinh. Dù diện trang phục vô cùng gợi cảm và nóng bỏng, nhưng "Nữ hoàng nội y" đã để lại ấn tượng vô cùng tốt trong lần gặp gỡ tại Singapore.

"Tôi đã chứng kiến, một lần Trinh mặc gần như vậy ra khỏi cuộc biểu diễn thời trang tại Singapore. Tôi đã dẫn đường sai cho em ấy đi suốt dọc gần 1km để về đến nơi ở. Tôi đi guốc 7cm thì không sao, nhưng Trinh đi guốc 16 phân suốt dọc đường đó, luôn miệng nói 'không sao đâu cô, không sao đâu cô'. Còn tôi thì luôn mồm xin lỗi.

Tôi đi bên cạnh và biết rằng em ấy quá đẹp và luôn nhìn dáng đi 'kiêu hãnh và sang chảnh' của em ấy. (Mặc dù không phải trên sân khấu và không mấy ai để ý em ấy nhiều. Hi đang mặc rất sexy đấy nhé). Và hiểu ra rằng, nếu đã lựa chọn để đi đến cùng một con đường thì chẳng bao giờ dễ dàng. Kể cả luôn tạo dáng khi không nhiều người ngó nghiêng mình lắm. Để phủ nhận bao giờ cũng quá dễ so với để xây vào. Hì. Nghĩ lan man một chút các cụ ạ!".

Giữa lúc dư luận 'ném đá' Ngọc Trinh, NSƯT Chiều Xuân nói điều bất ngờ về chân dài gốc Trà Vinh - Ảnh 4
Nghệ sĩ sinh năm 1967 khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, nghệ sĩ Chiều Xuân nhận về vô số bình luận trái chiều của công chúng. Bên cạnh một vài ý kiến đồng tình, nhiều người vẫn dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích Ngọc Trinh.

Từ khóa:   Ngọc Trinh hở bạo nghệ sĩ Chiều Xuân LHP Cannes 2019

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