Ngọc Trinh bị 'ném đá' vì mặc phản cảm, chị ruột vào bênh chằm chặp, ca tụng em gái lên tận 'trời'

Hậu trường 20/05/2019 15:08

Hiện tại, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đang là cái tên thu hút sự chú ý của mọi người. Cô hứng “cơn mưa gạch đá" vì ăn mặc phản cảm tại LHP Cannes.

Sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes 2019, “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp khiến mọi người được một phen “hú vía” khi chọn cho mình bộ cánh quá gợi cảm. Chiếc váy ren “mỏng như sương” được cắt xẻ nhiều đường táo bạo, phô trọn thân hình nuột nà, nóng bỏng của chân dài sinh năm 1989 trước ống kính.

Tuy nhiên, bộ trang phục này lại nhận về vô số lời chỉ trích từ cộng đồng mạng vì cho rằng nó không còn gợi cảm mà là phô da thịt quá đà. Mỗi bước di chuyển của Ngọc Trinh khiến không ít người phải toát mồ hôi bởi vòng 3 đồ sộ của cô lồ lộ sau chiếc váy.

Ngọc Trinh bị 'ném đá' vì mặc phản cảm, chị ruột vào bênh chằm chặp, ca tụng em gái lên tận 'trời' - Ảnh 1
Ngọc Trinh gây chú ý khi diện đồ hở bạo tại thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh: Internet

Trước những lời chỉ trích dữ dội từ dư luận, mới đây người đẹp Ngọc Bích lên tiếng phản pháo giúp em gái. Đồng thời, cô còn dùng nhiều lời “có cánh” để ca ngợi cô em gái của mình.

Ngọc Bích viết: “Không thích thì đừng xem nhá mấy thím. Bản lĩnh, xinh đẹp, dáng chuẩn như người ta đi rồi hãy nói nhá!".

Ngọc Trinh bị 'ném đá' vì mặc phản cảm, chị ruột vào bênh chằm chặp, ca tụng em gái lên tận 'trời' - Ảnh 2
Ngọc Bích lên tiếng bênh vực em gái giữa bão dư luận - Ảnh: FBNV
Ngọc Trinh bị 'ném đá' vì mặc phản cảm, chị ruột vào bênh chằm chặp, ca tụng em gái lên tận 'trời' - Ảnh 3
Ngọc Bích và em gái Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Những chia sẻ của chị gái Ngọc Trinh tiếp tục nhận về phản ứng trái chiều của dư luận.

Một dân mạng bày tỏ: "Đẹp thì đẹp thật nhưng mình thấy mặc cái này đi tham gia phim, sự kiện chả hợp tí nào cả. Mặc như đi chụp studio đồ lót vậy. Nhìn xấu cả nước Việt Nam. Thảm họa".

Ngọc Trinh bị 'ném đá' vì mặc phản cảm, chị ruột vào bênh chằm chặp, ca tụng em gái lên tận 'trời' - Ảnh 4
Bỏ qua những chỉ trích, Ngọc Trinh vẫn rất tự hào với phong cách và sự lựa chọn trang phục của mình - Ảnh: Internet

Cách đây ít phút, Ngọc Trinh vừa lên tiếng về bộ trang phục gây tranh cãi này. Chân dài Trà Vinh cho biết, cô là "Nữ hoàng nội y" nên mặc như vậy là bình thường, quan trọng bản thân thấy đẹp là được. Cô nhấn mạnh thêm: "Mỗi người có một cách đánh giá riêng, tôi không hơi đâu đi đôi co hay tranh cãi làm gì".

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Trước những lời chỉ trích trang phục của Ngọc Trinh khi dự thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, tác giả bộ váy cho biết, anh đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của nữ người mẫu.

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