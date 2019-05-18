Vừa báo tin vui có bầu, vợ chồng chị gái Ngọc Trinh đã gặp chuyện xui rủi bất ngờ

Cuối tháng 10/2018, chị gái “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh - người đẹp Ngọc Bích bất ngờ thông báo “lên xe hoa" lần 2 với cựu thành viên của nhóm nhạc Vboys – ca sĩ Tiêu Quang. Được biết, trước khi tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã có hơn 1 năm tìm hiểu.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi sau khi 'về chung nhà' - Ảnh: FBNV

Sau hơn nửa năm kết hôn, chân dài sinh năm 1984 thông báo đang mang thai. Vì muốn vợ bầu có chỗ ở tốt nhất, nghỉ ngơi thoải mái và vui vẻ đến khi sinh nở, ca sĩ Tiêu Quang đã tậu căn hộ sang trọng trị giá hơn 4 tỷ tại TP. Hồ Chí Minh.