Vừa báo tin vui có bầu, vợ chồng chị gái Ngọc Trinh đã gặp chuyện xui rủi bất ngờ

Ngọc Bích – chị gái Ngọc Trinh buồn vì vừa mất món đồ giá trị mang ý nghĩa lớn trong ngày cưới.
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Cuối tháng 10/2018, chị gái “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh - người đẹp Ngọc Bích bất ngờ thông báo “lên xe hoa" lần 2 với cựu thành viên của nhóm nhạc Vboys – ca sĩ Tiêu Quang. Được biết, trước khi tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã có hơn 1 năm tìm hiểu.
Sau hơn nửa năm kết hôn, chân dài sinh năm 1984 thông báo đang mang thai. Vì muốn vợ bầu có chỗ ở tốt nhất, nghỉ ngơi thoải mái và vui vẻ đến khi sinh nở, ca sĩ Tiêu Quang đã tậu căn hộ sang trọng trị giá hơn 4 tỷ tại TP. Hồ Chí Minh.
Thế nhưng tin vui đến chưa bao lâu, đôi vợ chồng trẻ đã gặp chuyện không may khi mất chiếc nhẫn cưới có giá trị hơn 100 triệu đồng. Ngoài giá trị vật chất, đây còn là vật mang nhiều ý nghĩa tinh thần với cả hai. Hiện Ngọc Bích đã báo công an vào cuộc. Được biết, món đồ này bị mất trong thời gian cả hai bận rộn chuyển sang nhà mới.
Trước khi đến với ông xã hiện tại, chị gái Ngọc Trinh từng kết hôn và sinh con với chồng cũ. Đề cập đến vấn đề “con chung – con riêng”, Ngọc Bích cho biết, hiện con trai đã gọi Tiêu Quang là ba. Nam ca sĩ cũng rất yêu thương và hết lòng chăm sóc con riêng của vợ.