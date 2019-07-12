Khoe ảnh cách đây 40 năm, NSƯT Chiều Xuân khiến cộng đồng mạng bấn loạn vì quá đẹp

Hậu trường 12/07/2019 16:54

Trên trang cá nhân, NSƯT Chiều Xuân khiến nhiều người thích thú khi khoe ảnh chụp thời còn “cắp sách đến trường”.

NSƯT Chiều Xuân (tên thật là Nguyễn Thị Chiều Xuân) sinh năm 1967, cô được nhiều khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng một thời: Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng, Hà Nội 12 ngày đêm, Mai trong tình biển…

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NSƯT Chiều Xuân được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù đã ngoài 50 tuổi nhưng NSƯT Chiều Xuân vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung bất chấp thời gian. Thậm chí, cô còn không ngần ngại khoe vóc dáng thon gọn trong những bộ bikini gợi cảm.

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Vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của NSƯT Chiều Xuân ở tuổi 52 - Ảnh: Internet

Mới đây, NSƯT Chiều Xuân bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải những bức ảnh hiếm hoi thời còn học lớp 11 cùng hội bạn lên trang cá nhân. Cụ thể, cô viết: “Gần 50 năm chơi với nhau. Ảnh đen trắng chúng tôi chụp cùng nhau hồi lớp 11, những tấm ảnh màu mới chụp hôm qua, thời gian cách nhau ngót nghét 40 năm vậy mà cái kiểu dáng, xếp cạnh nhau để chụp ảnh vẫn giông giống nhau. Thảo nào thấy thời gian như mới ngày hôm qua”.

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Bài đăng gây chú ý của NSƯT Chiều Xuân - Ảnh: Internet

Dù chỉ là ảnh đen trắng và có chất lượng khá kém nhưng người hâm mộ hoàn toàn “đổ gục” trước nhan sắc thanh tú và dịu dàng đúng chuẩn gái Hà thành của cô.

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Vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng của NSƯT Chiều Xuân cách đây 40 năm - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy vẻ đẹp của nữ diễn viên gần như chẳng hề thay đổi sau 40 năm. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn cho rằng, vẻ đẹp quá khứ của NSƯT Chiều Xuân có thể đánh bật nhiều mỹ nhân Vbiz hiện nay.

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So với nhan sắc hiện tại của NSƯT Chiều Xuân, nhiều người cho rằng cô đã bị thời gian bỏ quên - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô.

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Từ khóa:   diễn viên Chiều Xuân

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