Từng cạo đầu vì đội tuyển Thái Lan, Tuấn Hưng ‘ôm hận’ nhờ cầu thủ này trả thù

Hậu trường 25/03/2019 15:39

Tuấn Hưng thích thú chia sẻ cảm xúc của mình sau trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Indonesia. Nam ca sĩ cũng nhắn nhủ điều bất ngờ trước khi đội bóng nước nhà gặp Thái Lan.

Tối 24/3, đội tuyển U23 Việt Nam có trận đấu khó khăn với U23 Indonesia. Sau hơn 90 phút thi đấu, các học trò của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng với tỷ số cách biệt tối thiểu 1-0.

Là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, ca sĩ Tuấn Hưng luôn theo sát các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Sau khi theo dõi trận đấu tối qua, anh đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ nước nhà và lối chơi của đối thủ.

Từng cạo đầu vì đội tuyển Thái Lan, Tuấn Hưng ‘ôm hận’ nhờ cầu thủ này trả thù - Ảnh 1
Triệu Việt Hưng đã có tình huống lóe sáng ở những phút cuối cùng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng - Ảnh: Internet

“Cảm giác là chúng ta (những CĐV bóng đá của đội tuyển VN) đã quen với chuyện đá là thắng hay sao ý, nên thấy bà con có vẻ chưa phấn khởi lắm nhỉ? Hôm nay mình thắng vất vả lắm đấy bà con ạ. Họ đá rắn quá.

Ngồi xem mà 2 tay nắm chặt lại và răng hơi nghiến mỗi quả bên mình bị phạm lỗi. Đối thủ đá cả chân lẫn tay và cả võ cơ mà. Quá hay khi ta ăn phút cuối, không có gì sướng hơn ăn phút cuối, mà cũng không có gì buồn hơn khi thua phút cuối. Bóng đá là thế!", Tuấn Hưng bày tỏ.

Chưa hết, giọng ca Nắm lấy tay anh cũng nói về trận đấu vào ngày mai (26/3) với U23 Thái Lan. Ông bố 2 con nhắc lại chuyện từng phải cạo đầu vì đội bóng này và nhờ Hà Đức Chinh trả món nợ cũ.

Từng cạo đầu vì đội tuyển Thái Lan, Tuấn Hưng ‘ôm hận’ nhờ cầu thủ này trả thù - Ảnh 2
Vẫn không thể quên chuyện phải cạo đầu vì đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 28...
Từng cạo đầu vì đội tuyển Thái Lan, Tuấn Hưng ‘ôm hận’ nhờ cầu thủ này trả thù - Ảnh 3
... Tuấn Hưng nhờ Hà Đức Chinh trả món nợ cũ - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ chia sẻ đầy hài hước: “Ngày kia gặp Thái. Vì mấy ông này tôi bị cạo trọc 1 lần rồi. Với khu vực Đông Nam Á là tôi và anh em tôi vẫn khoái ăn đồ Thái lắm.

Để nhờ Hà Đức Chinh trả thù hộ mới được. Em có thể tặng anh 1 bàn trong trận này được không em?".

Kể từ bây giờ, Tuấn Hưng thề không bỏ qua cho kẻ làm điều này với mình

Kể từ bây giờ, Tuấn Hưng thề không bỏ qua cho kẻ làm điều này với mình

Nhiều lần bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để trục lợi cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc và quyết xử lý đến cùng nếu có lần sau.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng U23 Việt Nam - U23 Thái Lan Vòng loại U23 Châu Á

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