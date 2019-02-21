Sau hàng loạt biến cố, Tuấn Hưng quyết định ngừng lưu diễn ở nhà chăm vợ con

Hậu trường 21/02/2019 14:50

Chia sẻ về dự định trong năm 2019, Tuấn Hưng cho biết sẽ ngừng lưu diễn nước ngoài một thời gian để có thể quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình nhiều hơn.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải bài viết nói về kế hoạch của mình trong năm mới. Theo đó, chàng “Ngựa hoang” quyết định sẽ tạm ngưng lưu diễn một thời gian. Anh muốn quan tâm, chăm sóc gia đình nhiều hơn để bù đắp lại những tháng ngày bận rộn vừa qua. Ngoài ra, Tuấn Hưng cũng muốn làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa và tươi mới.

Sau hàng loạt biến cố, Tuấn Hưng quyết định ngừng lưu diễn ở nhà chăm vợ con - Ảnh 1
Tuấn Hưng tâm sự, anh muốn dành thời gian chăm sóc ba mẹ...
Sau hàng loạt biến cố, Tuấn Hưng quyết định ngừng lưu diễn ở nhà chăm vợ con - Ảnh 2
... và quan tâm vợ con sau hàng loạt biến cố trong năm Mậu Tuất - Ảnh: FBNV

"Đã quyết định tạm ngưng diễn ở Mỹ và nước ngoài 1 thời gian để mình làm mới và có nhiều cái hay phục vụ khán giả thân yêu của mình. Cũng là cách dành thời gian ở nhà với bố mẹ và chăm vợ chăm con. Mình không mỏi không mệt nhưng sợ những người thân yêu của mình mệt mỏi vì thiếu vắng mình. Và ngay từ bây giờ bắt đầu sắp xếp cho mình 1 cuộc sống khác trước", Tuấn Hưng viết.

Nhìn lại những gì đã trải qua, có thể nói 2018 là một năm không may mắn với giọng ca Nắm lấy tay anh. Vận đen đeo bám nam ca sĩ cả trong cuộc sống thường ngày lẫn sự nghiệp ca hát.

Sau hàng loạt biến cố, Tuấn Hưng quyết định ngừng lưu diễn ở nhà chăm vợ con - Ảnh 3
Chiếc siêu xe 16 tỷ vỡ nát khiến nam ca sĩ tốn không ít tiền để tu sửa lại - Ảnh: Internet
Sau hàng loạt biến cố, Tuấn Hưng quyết định ngừng lưu diễn ở nhà chăm vợ con - Ảnh 4
Sau đó, anh khiến công chúng lo lắng khi đột ngột nhập viện vì sức khỏe suy yếu - Ảnh: FBNV
Sau hàng loạt biến cố, Tuấn Hưng quyết định ngừng lưu diễn ở nhà chăm vợ con - Ảnh 5
Trước đó, Tuấn Hưng cũng 'dở khóc dở cười' khi vướng tin đồn bị bắt lúc đang đi hát tại Hải Phòng - Ảnh: Internet

Vào tháng 10/2018, dân mạng bàng hoàng khi biết tin chiếc siêu xe 16 tỷ của ông bố 2 con bị tai nạn khiến phần đầu gần như nát tươm. Trước đó ít ngày, anh bị tổn thất lớn về cả vật chất và tinh thần khi liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát được tổ chức đúng dịp sinh nhật bị hủy vào phút chót. Tiếp đó, Tuấn Hưng liên tục phải nhập viện vì sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng. 

Sau những biến cố lớn, dường như Tuấn Hưng quá mệt mỏi và muốn tìm sự bình yên, ấm áp bên bố mẹ và tổ ấm nhỏ của mình.

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Từ khóa:   ca sĩ Tuấn Hưng

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