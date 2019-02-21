Sau hàng loạt biến cố, Tuấn Hưng quyết định ngừng lưu diễn ở nhà chăm vợ con

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải bài viết nói về kế hoạch của mình trong năm mới. Theo đó, chàng “Ngựa hoang” quyết định sẽ tạm ngưng lưu diễn một thời gian. Anh muốn quan tâm, chăm sóc gia đình nhiều hơn để bù đắp lại những tháng ngày bận rộn vừa qua. Ngoài ra, Tuấn Hưng cũng muốn làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa và tươi mới.

Tuấn Hưng tâm sự, anh muốn dành thời gian chăm sóc ba mẹ...

... và quan tâm vợ con sau hàng loạt biến cố trong năm Mậu Tuất - Ảnh: FBNV

"Đã quyết định tạm ngưng diễn ở Mỹ và nước ngoài 1 thời gian để mình làm mới và có nhiều cái hay phục vụ khán giả thân yêu của mình. Cũng là cách dành thời gian ở nhà với bố mẹ và chăm vợ chăm con. Mình không mỏi không mệt nhưng sợ những người thân yêu của mình mệt mỏi vì thiếu vắng mình. Và ngay từ bây giờ bắt đầu sắp xếp cho mình 1 cuộc sống khác trước", Tuấn Hưng viết.