Tuấn Hưng được khen là ông chồng đảm đang khi xắn tay áo vào bếp rửa bát phụ vợ

Tuấn Hưng nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng bởi hành động cực "soái ca", vào bếp rửa bát giúp vợ.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải hình ảnh vào bếp phụ vợ rửa bát. Kèm theo đó, giọng ca Nắm lấy tay anh chia sẻ dòng trạng thái hài hước nói về thái độ của vợ Thu Hương trước sự đảm đang "bất thình lình" của ông xã. “Một ngày nghỉ và quyết định là dành trọn cho gia đình. 'Thỉnh thoảng mới rửa bát một lần mà khoe ầm lên' - Vợ Trần Thu Hương bảo thế", Tuấn Hưng chia sẻ hài hước.

Dân mạng thích thú với hình ảnh Tuấn Hưng mang găng tay rửa bát - Ảnh: FBNV Chàng 'ngựa hoang' ngày nào nay đã trở thành một người đàn ông của gia đình - Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận, ông bố hai con nhận được rất nhiều lời khen và sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ. Fan còn ưu ái tặng Tuấn Hưng danh hiệu "Ông bố đảm đang nhất năm 2019". Dân mạng khen ngợi: “Nhìn anh Hưng với bộ dạng bếp núc, bát đũa, tự nhiên em quên mất anh là ca sĩ, nhìn gia đình anh rất ấm cúng và hạnh phúc, chúc anh chị và 2 cục cưng luôn khỏe mạnh và hạnh phúc”.

“Khổ, vợ phải rửa lại đống bát đã rửa mới là cực ấy”, một người bạn hài hước “bóc phốt”. Một dân mạng thích thú chọc ghẹo: “Rửa bát có 1 lần thôi có cần đeo găng tay thế không em”. Mọi người hết lời ngợi khen hành động đảm đang của ông bố hai con - Ảnh: FBNV Gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười của Tuấn Hưng và Thu Hương sau 4 năm vun vén - Ảnh: FBNV Tuấn Hưng từng được xem là chàng ca sĩ điển trai đào hoa nhất nhì làng giải trí Việt. Thế nhưng từ khi kết hôn, chàng “ngựa hoang” đã bớt nóng tính và trở thành người chồng, người cha tận tụy, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Sau 4 năm kết hôn với bà xã Thu Hương, tổ ấm của nam ca sĩ ngày càng trọn vẹn khi sinh được hai nhóc tỳ đáng yêu. Được biết, vợ chồng anh đang chờ đón đứa con thứ ba.

Tuấn Hưng bất ngờ nhắc đến Quang Hải và Công Phượng trước trận Việt Nam - Iraq Trước giờ bóng lăn, Tuấn Hưng đưa ra lời nhận xét về các học trò của HLV Park Hang Seo và hai chân sút "vàng" của đội nhà.

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