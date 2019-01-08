Tuấn Hưng bất ngờ nhắc đến Quang Hải và Công Phượng trước trận Việt Nam - Iraq

Vào 20 giờ 30 tối nay (8/1), Việt Nam sẽ có trận ra quân đầu tiên tại Asian Cup 2019. Từng vô địch Asian Cup 2007, Iraq được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam về nhiều mặt. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn đặt trọn niềm tin vào các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo và tin rằng các cầu thủ sẽ giữ được tinh thần thoải mái, phát huy hết năng lực.

Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam giữ tinh thần thoải mái trước khi ra sân - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ cả nước đang hào hứng đưa ra dự đoán trước giờ bóng lăn. Là một fan bóng đá cuồng nhiệt, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải dòng nhận định về đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, giọng ca Nắm lấy tay anh gọi tên Quang Hải - Công Phượng và cho rằng đây chính là những nhân tố bất ngờ của đội.