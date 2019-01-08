Tuấn Hưng bất ngờ nhắc đến Quang Hải và Công Phượng trước trận Việt Nam - Iraq

Trước giờ bóng lăn, Tuấn Hưng đưa ra lời nhận xét về các học trò của HLV Park Hang Seo và hai chân sút "vàng" của đội nhà.
- Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’
- Tuấn Hưng xử lí kẻ lợi dụng hình ảnh trái phép để PR thuốc chống ngáy
Vào 20 giờ 30 tối nay (8/1), Việt Nam sẽ có trận ra quân đầu tiên tại Asian Cup 2019. Từng vô địch Asian Cup 2007, Iraq được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam về nhiều mặt. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn đặt trọn niềm tin vào các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo và tin rằng các cầu thủ sẽ giữ được tinh thần thoải mái, phát huy hết năng lực.
Hiện tại, người hâm mộ cả nước đang hào hứng đưa ra dự đoán trước giờ bóng lăn. Là một fan bóng đá cuồng nhiệt, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải dòng nhận định về đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, giọng ca Nắm lấy tay anh gọi tên Quang Hải - Công Phượng và cho rằng đây chính là những nhân tố bất ngờ của đội.
“Khi ta đang là nhà vô địch và tự tin thì mọi thứ đều có thể. Họ là đội bóng mạnh về thể lực và lợi thế chiều cao, nhưng Việt Nam bây giờ không còn nhỏ bé trong các giải đấu khu vực nữa. Và quan trọng nhất là ta có yếu tố bất ngờ từ những ngôi sao như Quang Hải và Công Phượng”, Tuấn Hưng viết.
Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của ca sĩ Tuấn Hưng nhận được vô số lượt like và bình luận đồng tình. Dưới bài viết, nhiều người hào hứng đưa ra dự đoán về kết quả của trận đấu hấp dẫn tối nay.