Quản lý EXID bất ngờ đăng ảnh 'đi bão' chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Sao quốc tế 17/12/2018 10:42

Cư dân mạng vô cùng thích thú khi quản lý của nhóm nhạc nữ EXID bất ngờ đăng ảnh “đi bão” sau trận chung kết AFF Cup 2018 lên trang cá nhân.

Tối 15/12, chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018 đã khiến cổ động viên cả nước “vỡ òa” cảm xúc, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng và kèn trống ngập trời. Khoảnh khắc thiêng liêng này sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong lúc người hâm mộ bóng đá đang ăn mừng như “trẩy hội” thì fan Kpop không khỏi bất ngờ khi quản lý của EXID đăng ảnh “đi bão” cùng các cổ động viên Việt Nam.

Quản lý EXID bất ngờ đăng ảnh 'đi bão' chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 1
Dòng trạng thái quản lý của EXID chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram NV

Cụ thể, quản lý của EXID đã đăng tải bức ảnh ghi lại giây phút người hâm mộ đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng kèm với dòng trạng thái: “Xin chúc mừng, đây đúng là cảnh tượng lịch sử”. Hành động này của anh đã khiến fan Việt vô cùng thích thú và tự hào. Nhiều fan của EXID còn hài hước cho rằng có thể gặp được EXID đang "đi bão" đâu đó trên đường.

Quản lý EXID bất ngờ đăng ảnh 'đi bão' chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 2
Fan hài hước cho rằng có thể gặp EXID đang 'đi bão' - Ảnh: Facebook 

Bên cạnh đó, fan Kpop còn phát hiện ra chuyên viên trang điểm cho EXID cũng đăng tải lên Instagram story hình ảnh hàng nghìn cổ động viên xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Quản lý EXID bất ngờ đăng ảnh 'đi bão' chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 3
Chuyên viên trang điểm của EXID cũng cập nhật hình ảnh cổ động viên Việt Nam ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Instagram NV

Trước đó, các cô gái EXID đã đến Việt Nam để tham dự show diễn Hàn - Việt diễn ra vào tối 16/12. Đây cũng là lần đầu tiên EXID đặt chân đến Việt Nam với đội hình đầy đủ 5 thành viên.

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Trong một dòng trạng thái được đăng tải gần đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lee Min Jung đã nhắc đến đội tuyển Việt Nam và gửi lời chúc may mắn đến huấn luyện viên Park Hang Seo trước trận chung kết.

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Từ khóa:   EXID chung kết AFF Cup 2018 AFF cup 2018 Việt Nam vô địch AFF Cup

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