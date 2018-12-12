Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’

Sao quốc tế 12/12/2018 11:05

Cộng đồng mạng đang vô cùng thích thú trước thông tin nữ idol xinh đẹp Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo lên trang cá nhân sau đêm chung kết AFF Cup.

Tối 11/12, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia đã kết thúc với kết quả hòa 2-2. Bị cầm hòa trên sân khách, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn nắm trong tay lợi thế khá lớn cho trận lượt về.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 không chỉ thu hút sự chú ý từ cổ động viên Việt Nam mà người hâm mộ từ quê nhà của huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đặc biệt quan tâm. Trong đó không thể không nhắc đến tình cảm mà nữ idol xinh đẹp Hyomin (T-ara) dành cho đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, nữ ca sĩ Hyomin đã đăng tải hình ảnh của đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Huấn luyện viên Park Hang Seo là người giỏi nhất! Cầu thủ của cả hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều vô cùng tuyệt vời! Hãy tiến lên! Mình đang rất mong chờ vào trận đấu vào ngày 15 này!!”

Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’ - Ảnh 1
Dòng trạng thái Hyomin đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram NV

Ngay lập tức, thông tin Hyomin dành tình cảm đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam được chia sẻ rộng rãi trên các page và group cộng đồng fan Kpop. Hầu hết người hâm mộ đều tỏ ra thích thú trước hành động đáng yêu này của nữ ca sĩ. Nhiều người còn gọi cô là “con dâu quốc dân” và đùa rằng “cô sắp qua Việt Nam làm dâu”.

Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’ - Ảnh 2

Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’ - Ảnh 3
Người hâm mộ gọi Hyomin là 'nàng dâu quốc dân' - Ảnh: Facebook

Được biết, Hyomin là nữ idol Kpop thường xuyên đến Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trước đó không lâu cô từng gây sốt khi đăng tải loạt hình ảnh thướt tha trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam cùng dòng trạng thái viết bằng tiếng Việt: “Thấy có hợp không?”.

Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’ - Ảnh 4Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’ - Ảnh 5Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’ - Ảnh 6

Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’ - Ảnh 7
Hyomin khoe ảnh mặc áo dài Việt Nam - Ảnh: Instagram NV

Có vẻ như thành viên xinh đẹp của T-ara đang dành rất nhiều tình cảm cho dải đất hình chữ S này.

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Từ khóa:   Hyomin T-ARA chung kết AFF HLV Park Hang Seo

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