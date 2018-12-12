Bức ảnh khiến nhiều người nghẹn ngào trong đêm chung kết AFF Cup: ‘Sắp hết kiếp người mà bà vẫn chưa hết khổ’

Trong khi hàng ngàn cổ động viên đang tưng bừng kèn trống sau trận hòa của Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, hai bà cháu nhặt ve chai lại ngồi co ro trong góc, nhẹ nhàng nhắm mắt thiếp đi sau một ngày dài vất vả ngược xuôi.

Tối qua (11/12), đội tuyển Việt Nam đã cầm hòa đội tuyển Malaysia với tỷ số 2 – 2 trên sân khách trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Mặc dù khá nuối tiếc vì đội nhà không thể giành chiến thắng song hàng ngàn cổ động viên khắp cả nước vẫn xuống đường ăn mừng. Trong không khí vui mừng, tưng bừng của cổ động viên, hai bà cháu làm nghề nhặt ve chai nằm co ro trong góc - Ảnh: Internet Tuy nhiên, bên cạnh những con đường nhộn nhịp, đông đúc ấy vẫn có những người đứng bên lề, chỉ mong tìm được một nơi có thể mang cho họ giấc ngủ an lành sau một ngày vất vả mưu sinh.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai bà cháu nằm co ro bên góc đường khiến nhiều người không khỏi xúc động. Được biết bức ảnh trên được một người đi đường chụp vội tại góc đường. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh: Internet Trong bức ảnh, cô bé có thân hình gầy gò, đang chơi đùa với chiếc cờ đỏ. Người bà có lẽ đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc nên tựa đầu vào chiếc xe nhặt ve chai ngủ thiếp đi mặc kệ tiếng ồn ào bên ngoài.

Bức ảnh sau khi được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, xót thương cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Bức ảnh nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: Internet “Sắp hết kiếp người mà bà vẫn chưa hết khổ. Hy vọng mọi người đi ngang nếu nhìn thấy hai bà cháu, hãy giúp đỡ ít tiền để cuộc sống của họ có thể tốt hơn một chút”, M.K bình luận. “Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra, nhìn thấy bà ngồi gục bên chiếc xe mà thương quá. Đáng ra ở tuổi bà phải ở nhà sống an nhàn mới phải”, một cư dân mạng xót xa khi nhìn thấy bà cụ nằm co ro bên đường.

HLV Tan Cheng Hoe: Còn 90 phút nữa, Việt Nam đừng vội mừng Hòa vất vả tuyển Việt Nam 2-2 tại Bukit Jalil sau khi để thủng lưới chóng vánh 2 bàn liên tiếp trong hiệp 1, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia khẳng định trận chung kết AFF Cup 2018, vẫn còn 90 phút nữa ở Mỹ Đình.

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