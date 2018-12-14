Nữ diễn viên Lee Min Jung bất ngờ nhắc đến HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam ngay trên trang cá nhân

Trong một dòng trạng thái được đăng tải gần đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lee Min Jung đã nhắc đến đội tuyển Việt Nam và gửi lời chúc may mắn đến huấn luyện viên Park Hang Seo trước trận chung kết.
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Theo Allkpop, ngày 13/12, nữ diễn viên Lee Min Jung đã rất xúc động khi nhận được xe đồ ăn từ gia đình ngay trên phim trường “Fates & Furies”. Chiếc xe còn có banner với những lời nhắn gửi của con trai Min Jung: “Đạo diễn và các nhân viên đoàn phim! Hãy thật cố gắng trong thời tiết giá lạnh và xin hãy chăm sóc giúp mẹ cháu. Gửi bởi Joon Hoo”.
Được biết, xe đồ ăn này được ông xã của Lee Min Jung - Lee Byung Hun gửi đến phim trường để ủng hộ cô nhưng lại lấy tên con trai nhằm tạo sự bất ngờ cho vợ. Sau khi nhận được món quà đầy ý nghĩa này, nữ diễn viên đã đăng tải bức ảnh chiếc xe đồ ăn lên Instagram cá nhân cùng dòng trạng thái: "Con trai, con có biết con viết rất hay không? Tôi rất biết ơn khi nhận được xe đồ ăn đầy ấm áp này từ gia đình. Nhưng bộ phim sẽ không được phát sóng trong tuần này vì trận bóng đá của Việt Nam. Thật đáng tiếc nhưng chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần tới. Tôi muốn gửi lời chúc may mắn đến huấn luyện viên Park Hang Seo”.
Điều bất ngờ ở đây là việc bà xã của Lee Byung Hun nhắc đến đội tuyển Việt Nam cũng như huấn luyện viên Park Hang Seo. Mặc dù bộ phim của cô bị hoãn chiếu vì trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia nhưng cô vẫn gửi lời chúc may mắn đến huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò của ông.
Trước đó, nữ idol xinh đẹp Hyomin (T-ara) cũng từng khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo lên trang cá nhân sau đêm chung kết AFF Cup. Thậm chí, đài truyền hình Hàn Quốc SBS còn thông báo dời lịch chiếu phim “Fates & Furies” để phát trực tiếp trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tối 15/12 tới.
Có thể thấy, không chỉ cổ động viên Việt Nam mà những người hâm mộ từ quê nhà của huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đặc biệt quan tâm đến trận chung kết AFF Cup 2018 và dành rất nhiều tình cảm cho đội tuyển Việt Nam.