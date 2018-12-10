Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới

Sao quốc tế 10/12/2018 16:56

Tối 10/12, lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 chính thức khai mạc tại Hàn Quốc với sự tham gia của hàng loạt tân binh và các ngôi sao nổi tiếng của Kpop.

MAMA 2018 được tổ chức lần lượt tại 3 quốc gia gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông. Sau bao ngày trông đợi, cuối cùng lễ trao giải được chờ đón nhất năm này cũng đã chính thức khai mạc tại Hàn Quốc. Mở màn sự kiện là phần đi thảm đỏ của dàn tân binh đến từ các công ty giải trí lớn nhỏ trong ngành giải trí như HAON & VINXEN, Hyeongseop X Euiwoong, Kim Dong Han, Stray Kids, The Boyz, fromis_9, (G)I-DLE, GWSN, NATURE, LOONA, IZ*ONE…

Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 1
Hyeongseop X Euiwoong - Ảnh: Twitter
Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 2
LOONA - Ảnh: Twitter
Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 3
fromis_9 - Ảnh: Twitter
Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 4
(G)I-DLE - Ảnh: Twitter
Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 5
Stray Kids - Ảnh: Twitter

Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 6

Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 7
IZ*ONE xuất hiện như nữ thần trên thảm đỏ - Ảnh: Twitter

Thế nhưng, người thực sự chiếm spotlights của sự kiện hôm nay lại chính là các chàng trai Wanna One. Xuất hiện trong những bộ suit đen cực ngầu và tạo dáng hài hước trên thảm đỏ, Wanna One khiến khán giả và giới truyền thông “nín thở” vì quá đẹp.

Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 8Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 9

Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 10

Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 11
Wanna One diện suit đen xuất hiện trên thảm đỏ - Ảnh: Twitter

Đặc biệt, nữ ca sĩ Orange (đại diện của Việt Nam) cũng tham gia lễ trao giải này và có một tiết mục trình diễn trên sân khấu MAMA. Được biết, nữ ca sĩ còn được đề cử trong hạng mục "Best New Asian Artist" (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất châu Á).

Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 12
Nữ ca sĩ Orange (đại diện của Việt Nam) trên thảm đỏ lễ trao giải MAMA 2018 - Ảnh: Twitter

Dàn nghệ sĩ tham gia lễ trao giải MAMA 2018: 

 Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 13

Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 14Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 15Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 16Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 17Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 18Thảm đỏ MAMA 2018 ngày đầu tiên: Wanna One đồng loạt diện suit đen siêu ngầu, IZ*ONE khẳng định nhan sắc nữ thần mới - Ảnh 19

Được biết, MAMA 2018 đã đóng cổng bình chọn dành cho người hâm mộ. Hiện tại, BTS đang đứng đầu số lượng vote ở 5 hạng mục, trong đó có 2 đề cử giải Daesang. Hãy cùng chờ xem kết quả chính thức từ BTC vào tối 10/12 lúc 19h (giờ Hàn Quốc) nhé!

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Từ khóa:   MAMA 2018 lễ trao giải MAMA Wanna One

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