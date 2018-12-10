BTS vừa tổ chức thành công 2 đêm diễn tại Đài Loan vào ngày 8/12 và 9/12 với sự tham gia của hàng ngàn khán giả.

Tuy nhiên, trên đường trở về khách sạn sau concert tại sân vận động Taoyuan International Baseball (Đài Loan), chiếc xe chở các thành viên nhóm nhạc đã bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc taxi. Cụ thể, trên đường di chuyển về khách sạn, chiếc taxi đi phía trước đã thắng lại đột ngột khiến chiếc xe chở BTS không kịp phản ứng nên đã xảy ra va chạm.

Theo allkpop, ngay sau khi thông tin về vụ tai nạn được đăng tải, đơn vị chịu trách nhiệm quảng bá cho concert của BTS tại Đài Loan - Live Nation đã lên tiếng phản hồi cũng như xác nhận không có thành viên nào bị thương. BTS đã trở về khách sạn một cách an toàn và vẫn tiếp tục lịch trình mà không có bất kì sự thay đổi nào.

May mắn là các thành viên BTS đều an toàn sau vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, phía Big Hit Entertaiment (công ty chủ quản của BTS) cũng đã thông báo đến Armys (tên fandom của BTS) rằng đó chỉ là một vụ va chạm nhẹ và họ không cần quá lo lắng.

Với lịch trình vô cùng bận rộn và phải thường xuyên di chuyển khắp nơi, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các thành viên BTS cũng như những rủi ro có thể gặp phải trên đường. Thực tế đã có nhiều idol gặp tai nạn khi đi diễn nên dù chỉ là một va chạm nhẹ cũng đủ khiến cộng đồng fan của BTS "đứng ngồi không yên".