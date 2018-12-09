Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem?

Sao quốc tế 09/12/2018 16:37

Hai công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc là YG và SM đều đồng loạt tẩy chay lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018. Người hâm mộ tỏ ra quan ngại về việc sân khấu MAMA năm nay liệu có còn sức hút?

MAMA 2018 đang là lễ trao giải được chờ đợi nhất trong năm và thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Theo đó, MAMA năm nay sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông.

Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 1
Mama 2018 sẽ tổ chức lần lượt tại 3 quốc gia - Ảnh: Twitter

Trước đó, thông tin YGSM đều “cạch mặt” lễ trao giải này khiến nhiều người hâm mộ một phen thất vọng khi không được chứng kiến dàn sao đình đám của 2 trong số 3 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc xuất hiện trên thảm đỏ.

Trước tình thế này, ban tổ chức lễ trao giải MAMA đã lên kế hoạch hợp tác cùng nhóm nhạc đình đám hàng đầu Kpop - BTS phát động chiến lịch #LikeMAMA nhằm thu hút sự quan tâm của khán giả về sự kiện này. Đồng thời, họ hé lộ 4 cái tên đầu tiên trong dàn “line-up” cực khủng cho sân khấu MAMA gồm: BTS, TWICE, IZ*ONE và Wanna One!

Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 2
Dàn nghệ sĩ tham gia trình diễn tại MAMA 2018 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, MAMA 2018 cũng lần lượt công bố danh sách những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia trình diễn và trao giải, khẳng định sức hút “không phải dạng vừa” dù thiếu đi YG và SM.

Chỉ còn 1 ngày nữa là chuỗi sự kiện MAMA 2018 bắt đầu diễn ra. Dưới đây là danh sách một số nghệ sĩ nổi tiếng tham gia lễ trao giải MAMA 2018:

Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 3Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 4Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 5Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 6Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 7Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 8Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 9Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem? - Ảnh 10

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Từ khóa:   MAMA 2018 công ty giải trí Hàn Quốc YG SM

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