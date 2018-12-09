Vắng mặt dàn sao đình đám nhà YG và SM, MAMA 2018 còn gì đáng xem?

MAMA 2018 đang là lễ trao giải được chờ đợi nhất trong năm và thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Theo đó, MAMA năm nay sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông.

Mama 2018 sẽ tổ chức lần lượt tại 3 quốc gia - Ảnh: Twitter

Trước đó, thông tin YG và SM đều “cạch mặt” lễ trao giải này khiến nhiều người hâm mộ một phen thất vọng khi không được chứng kiến dàn sao đình đám của 2 trong số 3 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc xuất hiện trên thảm đỏ.