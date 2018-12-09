Nếu chưa xem Encounter của Song Hye Kyo, bạn sẽ 'tiếc hùi hụi' vì bỏ lỡ 3 điều cực thú vị này đấy!

Sao quốc tế 09/12/2018 13:00

Encounter (Tạm dịch: Cuộc gặp gỡ) đang là bộ phim hot nhất tháng 12 này với sự tham gia của bộ đôi đình đám Song Hye Kyo và Park Bo Gum.

Encounter kể về mối tình “chị em” giữa nữ giám đốc khách sạn Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo) và cậu nhân viên bình thường Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum). Ngay từ khi phát sóng những tập đầu tiên trên đài tvN, Encounter đã lập kỷ lục rating (tỉ suất người xem) và tạo nên cơn sốt không nhỏ tại Hàn Quốc.

Theo trang Soompi, dưới đây là 3 điều khiến bạn muốn xem Encounter ngay lập tức:

Sự tham gia diễn xuất của Song Hye Kyo và Park Bo Gum

Kể từ khi công bố dàn diễn viên chính có sự tham gia của Song Hye Kyo và Park Bo Gum, hầu hết khán giả đều bày tỏ sự háo hức với dự án lần này. Cả hai đều là những diễn viên sở hữu ngoại hình long lanh và khả năng diễn xuất chuyên nghiệp. Chính vì vậy, những “phản ứng hóa học” và tương tác lẫn nhau của hai diễn viên chính trong phim là điều khiến khán giả mong đợi nhất.

Nếu chưa xem Encounter của Song Hye Kyo, bạn sẽ 'tiếc hùi hụi' vì bỏ lỡ 3 điều cực thú vị này đấy! - Ảnh 1
Sức hút của Song Hye Kyo và Park Bo Gum khiến khán giả trông đợi rất nhiều vào bộ phim - Ảnh: Soompi

Song Hye Kyo sẽ thể hiện sức hút với vai diễn nữ giám đốc khách sạn Dong Hwa, người luôn sống vì người khác và chưa bao giờ được là chính mình. Trong khi đó, Park Bo Gum vào vai Kim Jin Hyuk, một anh chàng xuất thân trong gia đình bán hoa quả nhưng lại sống hạnh phúc và thoải mái làm mọi điều mình thích.

Hai nhân vật chính với hai thế giới khác nhau sẽ khiến người xem cảm thấy vô cùng thú vị khi họ dần thay đổi từ cuộc gặp gỡ định mệnh tại Cuba.

Bối cảnh phim đầy nghệ thuật và kỹ thuật quay phim tuyệt đỉnh

Điều thứ hai khiến bạn không thể bỏ lỡ “Encounter” chính là những thước phim đầy nghệ thuật thông qua sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn sản xuất (PD) Park Shin Woo. Ông được nhiều người biết đến với những tác phẩm nổi tiếng khác như Don’t Dare to Dream, Angel Eyes, Queen of AmbitionGhost.

Bằng kỹ thuật quay phim tuyệt đỉnh, Park Shin Woo sẽ khắc họa rõ nét nhất những tình tiết lãng mạn giữa Cha Soo Hyun và Kim Jin Hyuk - một người phụ nữ bị mắc kẹt trong lâu đài băng giá được giải thoát bởi một người đàn ông dũng cảm sẵn sàng đưa tay về phía cô.

Nếu chưa xem Encounter của Song Hye Kyo, bạn sẽ 'tiếc hùi hụi' vì bỏ lỡ 3 điều cực thú vị này đấy! - Ảnh 2

Nếu chưa xem Encounter của Song Hye Kyo, bạn sẽ 'tiếc hùi hụi' vì bỏ lỡ 3 điều cực thú vị này đấy! - Ảnh 3
Đất nước Cuba xuất hiện như một bức tranh trong những thước phim - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Encounter còn là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được quay ở Cuba. Bối cảnh đầy cổ điển ở đây giúp nâng cao chất lượng cho bộ phim và biến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Cha Soo Hyun và Kim Jin Hyuk trở thành một giấc mơ đẹp.

Một bộ phim melodrama đúng nghĩa với cốt truyện mới lạ và đầy cảm xúc

Đã lâu lắm rồi chúng ta mới lại được thưởng thức một bộ phim đậm chất melodrama (thể loại phim tâm lý tình cảm) của Hàn Quốc. Melodrama chính là mô tuýp kinh điển của truyền hình Hàn Quốc với những bộ phim nổi tiếng như Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình mùa thu, Giày thủy tinh

Encounter sẽ tập trung khai thác câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy thử thách của cặp đôi diễn viên chính khiến người xem phải rung động và thổn thức. Thay vì chuyện tình hoàng tử và lọ lem thường thấy, Encounter lại xây dựng hình tượng nhân vật hoàn toàn mới lạ. Nữ chính xuất thân trong gia đình chính khách, có tất cả mọi thứ trong tay nhưng lại đầy cô độc. Ngược lại, nam chính chỉ là một cậu nhân viên bình thường, không có gì ngoài trái tim chân thành.

Nếu chưa xem Encounter của Song Hye Kyo, bạn sẽ 'tiếc hùi hụi' vì bỏ lỡ 3 điều cực thú vị này đấy! - Ảnh 4
Diễn biến chuyện tình 'chị em' trong Encounter rồi sẽ đi về đâu? - Ảnh: Internet

Đây sẽ là một bộ phim đầy ngọt ngào và lãng mạn mang lại sự ấm áp cho người xem trong mùa đông này. Encounter hiện đang phát sóng trên đài tvN vào tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần (21h30 giờ Hàn Quốc, 19h30 giờ Việt Nam).

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Từ khóa:   Encounter Song Hye Kyo Park Bo Gum Phim Hàn Quốc cuộc gặp gỡ

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