Ryeowook (Super Junior) bị cách ly vì nhiễm dịch cúm nguy hiểm, lùi ngày ra mắt mini album solo

Theo lịch trình dự kiến thì vào 6 giờ chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 11/12, Ryeowook sẽ cho ra mắt album solo thứ 2 mang tên " Drunk On Love ". Tuy nhiên, khi người hâm mộ đang mong chờ màn comeback này thì Label SJ (công ty đại diện của Super Junior) bất ngờ đưa ra thông báo dời lịch phát hành album đến ngày 02/01/2019 vì nam ca sĩ đã bị nhiễm cúm A.

Sau khi kết thúc buổi diễn tại sự kiện "7th Maya International Music Festival 2018" ở Bangkok (Thái Lan), Ryeowook đã nhanh chóng trở về Hàn và được đưa đến bệnh viện ngay khi xuống sân bay trong tình trạng sốt cao. Hiện tại, Ryeowook đang ở trong phòng cách ly và được bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe.

Ryeowook xuất hiện tại sân bay Hàn sau khi trở về từ Thái Lan trong tình trạng sốt cao - Ảnh: Twitter

Được biết, cúm A là căn bệnh lây lan nhanh chóng và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể được chữa khỏi nếu tuân thủ theo các chỉ định của bác sĩ.

Với tình hình sức khỏe hiện tại của Ryeowook thì buổi họp báo giới thiệu mini album solo sẽ phải hủy bỏ, người hâm mộ đang tỏ ra vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh.

Ryeowook đang tiếp nhận điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Hy vọng giọng ca vàng của Super Junior sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe và trở lại với các hoạt động nghệ thuật của mình.