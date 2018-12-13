Gặp sự cố nghiêm trọng tại MAMA 2018, Lai Kuan Lin (Wanna One) xử lý đầy chuyên nghiệp khiến fan châu Á ‘ngả mũ thán phục’

Sao quốc tế 13/12/2018 16:24

Khi trình diễn trên sân khấu MAMA 2018 tại Nhật Bản, Lai Kuan Lin – cậu em út nhà Wanna One bất ngờ gặp sự cố trang phục nghiêm trọng nhưng điều khiến khán giả quan tâm lại chính là cách xử lý đầy chuyên nghiệp của anh.

Tối 12/12, lễ trao giải thứ 2 của MAMA 2018 đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản với sự tham gia của dàn line-up “khủng” gồm BTS, TWICE, Wanna One, MAMAMOO, GOT7, MONSTA X, Stray Kids, IZ*ONE... Sân khấu lần này được đánh giá hoành tráng và quy mô hơn hẳn so với MAMA diễn ra tại Hàn Quốc.

Gặp sự cố nghiêm trọng tại MAMA 2018, Lai Kuan Lin (Wanna One) xử lý đầy chuyên nghiệp khiến fan châu Á ‘ngả mũ thán phục’ - Ảnh 1

Gặp sự cố nghiêm trọng tại MAMA 2018, Lai Kuan Lin (Wanna One) xử lý đầy chuyên nghiệp khiến fan châu Á ‘ngả mũ thán phục’ - Ảnh 2
Sân khấu đỉnh cao của MAMA 2018 tại Nhật Bản - Ảnh: Twitter

Một trong những tiết mục đặc sắc nhất trên sân khấu MAMA 2018 tại Nhật chính là phần trình diễn của các “chàng trai quốc dân” Wanna One. Thế nhưng, điều khiến khán giả chú ý nhất chính là màn xử lý đầy chuyên nghiệp của cậu út Wanna One - Lai Kuan Lin khi gặp sự cố về trang phục.

Gặp sự cố nghiêm trọng tại MAMA 2018, Lai Kuan Lin (Wanna One) xử lý đầy chuyên nghiệp khiến fan châu Á ‘ngả mũ thán phục’ - Ảnh 3
Lai Kuan Lin gặp sự cố về trang phục khi đang trình diễn trên sân khấu MAMA - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi sân khấu trình diễn của Wanna One vừa mới bắt đầu thì chiếc quần của Kuan Lin bỗng rách một đường dài dọc đùi. Thay vì lúng túng và ngại ngùng, Lai Kuan Lin tự tin hoàn thành phần trình diễn kéo dài 10 phút cùng Wanna One với 3 ca khúc "Light", "I.P.U" và "Boomerang".

Thậm chí nhiều người còn cho rằng, nếu chỉ nhìn vào thần thái trình diễn của Kuan Lin thì không ai nhận ra anh chàng đang bị một sự cố trang phục nghiêm trọng.

Gặp sự cố nghiêm trọng tại MAMA 2018, Lai Kuan Lin (Wanna One) xử lý đầy chuyên nghiệp khiến fan châu Á ‘ngả mũ thán phục’ - Ảnh 4Gặp sự cố nghiêm trọng tại MAMA 2018, Lai Kuan Lin (Wanna One) xử lý đầy chuyên nghiệp khiến fan châu Á ‘ngả mũ thán phục’ - Ảnh 5

Gặp sự cố nghiêm trọng tại MAMA 2018, Lai Kuan Lin (Wanna One) xử lý đầy chuyên nghiệp khiến fan châu Á ‘ngả mũ thán phục’ - Ảnh 6
Không may dính phải sự cố trang phục nghiêm trọng ngay trên sân khấu, Lai Kuan Lin vẫn cố gắng hoàn thành màn biểu diễn một cách tốt nhất - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi sân khấu kết thúc, Jisung - trưởng nhóm của Wanna One đã lập tức cởi áo khoác của mình và đưa nó cho Kuan Lin để che chắn.

Gặp sự cố nghiêm trọng tại MAMA 2018, Lai Kuan Lin (Wanna One) xử lý đầy chuyên nghiệp khiến fan châu Á ‘ngả mũ thán phục’ - Ảnh 7
Em út Wanna One được fan châu Á khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Chính sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của Kuan Lin trên sân khấu đã khiến người hâm mộ châu Á không ngừng tán thưởng anh chàng sau màn trình diễn tại MAMA tối hôm qua. Một số bình luận của netizen Hàn:

"Chắc hẳn là Kuan Lin đã rất sốc. Nhưng anh ấy vẫn trình diễn hết mình cho đến phút chót".

"Bị rách quần ngay từ đầu tiết mục nhưng Kuan Lin vẫn làm tốt cho đến khi kết thúc. Thật sự đáng khen!".

"Cậu ấy sẽ thành công trong tương lai với phong thái trình diễn chuyên nghiệp như thế!".

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Từ khóa:   Lai Kuan Lin Wanna One MAMA 2018 sự cố biểu diễn

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