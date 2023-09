Gặp sự cố nghiêm trọng tại MAMA 2018, Lai Kuan Lin (Wanna One) xử lý đầy chuyên nghiệp khiến fan châu Á ‘ngả mũ thán phục’

Tối 12/12, lễ trao giải thứ 2 của MAMA 2018 đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản với sự tham gia của dàn line-up “khủng” gồm BTS, TWICE, Wanna One, MAMAMOO, GOT7, MONSTA X, Stray Kids, IZ*ONE... Sân khấu lần này được đánh giá hoành tráng và quy mô hơn hẳn so với MAMA diễn ra tại Hàn Quốc.