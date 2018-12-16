Vợ đẻ đúng ngày Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, chồng lên mạng nhờ đặt tên cho con và cái kết

Đứa trẻ sinh đúng ngày Việt Nam vô địch AFF Cup được dân mạng đặt tên cực độc đáo và hài hước.

Tối 15/12, Đội tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người dân cả nước. Niềm vui chiến thắng như được nhân đôi với ông bố trẻ trong câu chuyện dưới đây vì được đón đầu lòng vào đúng ngày đặc biệt này. Trong lúc chờ vợ bên ngoài phòng sinh, người đàn ông đã đăng đàn hỏi ý kiến cư dân mạng về việc đặt tên con sao cho vừa ý nghĩa vừa có thể ghi lại dấu ấn ngày trọng đại.

"Tối nay chung kết AFF Cup mà đưa vợ đi đẻ thì nên đặt tên con là gì nhỉ các cụ. Em họ Trịnh ạ", ông bố trẻ nhờ dân mạng 'hiến kế'. Trong lúc chờ vợ đẻ, người đàn ông hỏi dân mạng đặt tên cho con thế nào để kỷ niệm ngày Việt Nam vô địch AFF Cup - Ảnh: Facebook Ngay lập tức, hàng chục bình luận tư vấn xuất hiện với những cái tên khiến ông bố trẻ không biết nên cười hay phải khóc ròng.

"Tất nhiên là Trịnh Anh Đức rồi. Cầu thủ ghi bàn thắng quý giá giúp đội tuyển Việt Nam vô địch", một dân mạng khuyên ông bố đặt tên con giống với "lão tướng" của đội tuyển Việt Nam, với hy vọng đứa trẻ lớn lên sẽ giỏi giang và may mắn. "Trịnh Chiến Thắng, Trịnh Vô Địch, Trịnh Việt Nam....nhé"; "Không nói nhiều! Trịnh Trọng Tuyên Bố Việt Nam Vô Địch"; "Trịnh Quán Quân";... cùng vô số những cái tên ghi lại kỷ niệm chiến thắng lịch sử. Dân mạng gợi ý cho ông bố trẻ - Ảnh: Facebook Hàng loạt cái tên vừa độc lạ vừa hài hước ra đời - Ảnh: Facebook Bên cạnh đó, rất đông cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến đứa trẻ may mắn được sinh ra vào đúng ngày 95 triệu người dân Việt hân hoan niềm vui chiến thắng. Hy vọng đứa bé lớn lên sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.

Ấm áp như Lương Xuân Trường: Mặc áo nhà vô địch nhưng ghi tên Văn Thanh và Tuấn Anh Hành động của Lương Xuân Trường khiến không ít người nhớ lại hình ảnh chàng trai mắt híp ôm áo khoác cho đồng đội trên sân Thường Châu hôm nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-de-dung-ngay-viet-nam-vo-dich-aff-cup-2018-chong-len-mang-nho-dat-ten-cho-con-va-cai-ket-307899.html