Nức mũi với lời khen dân mạng Trung Quốc dành cho đội tuyển Việt Nam: ‘Đội bóng của chúng ta không thể nào địch nổi’

Xã hội 17/12/2018 10:18

Sau 10 năm chờ đợi, Việt Nam đã trở thành nhà vô địch của AFF Suzuki Cup 2018. Chiến thắng của các cầu thủ không chỉ khiến người hâm mộ nước nhà vỡ òa mà còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tối 15/12, trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ môn thể thao vua ở nhiều nước trong khu vực châu Á.

Sau giải đấu trên đất Thường Châu, bóng đá Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người hâm mộ xứ Trung. Đặc biệt, việc Việt Nam đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục. Dù đã 2 ngày trôi qua nhưng chủ đề này vẫn đang được bàn tán sôi nổi trên Weibo (một trang mạng xã hội của Trung Quốc) và Naver của Hàn Quốc.

Nức mũi với lời khen dân mạng Trung Quốc dành cho đội tuyển Việt Nam: ‘Đội bóng của chúng ta không thể nào địch nổi’ - Ảnh 1
Bên dưới bài viết về chiến thắng của Việt Nam trên trang Sina Sports, cư dân mạng nước này để lại rất nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển chúng ta - Ảnh: Internet

Bên dưới những bài viết về đội tuyển Việt Nam trên tờ Sina Sports (một trang báo mạng về thể thao hàng đầu của Trung Quốc), cư dân mạng nước này không tiếc lời khen ngợi các cầu thủ của chúng ta và chúc mừng chiến thắng lịch sử.

“Hiện tại, đội bóng của chúng ta không thể nào địch nổi Việt Nam”.

“Xin chúc mừng cho chiến thắng của các bạn, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng”.

“Đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh của mình, thậm chí là còn tuyệt vời hơn những gì mà tôi nghĩ, tương lai của họ sẽ còn tươi sáng hơn nữa”.

“Theo dõi họ từ trận chung kết giải U23 châu Á ở Trung Quốc. Thật sự sức mạnh của các cầu thủ và tinh thần dân tộc của người Việt Nam không đùa được đâu”.

Ngoài ra, trận cầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia còn đạt con số rating khủng, tạo nên kỉ lục trước nay chưa từng có ở Hàn Quốc. Theo đó, lượng khán giả theo dõi trận đấu lúc cao điểm nhất đã lên tới 28,4% (theo trang thống kê Niesel).

Nức mũi với lời khen dân mạng Trung Quốc dành cho đội tuyển Việt Nam: ‘Đội bóng của chúng ta không thể nào địch nổi’ - Ảnh 2
Sau trận chung kết, huấn luyện viên Park Hang-seo và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên Naver - Ảnh: Facebook

Trước đó, để phát sóng trực tiếp trận đấu này, đài SBS của Hàn Quốc đã cho dừng chiếu phim cuối tuần để nhường lại khung giờ vàng.

Nức mũi với lời khen dân mạng Trung Quốc dành cho đội tuyển Việt Nam: ‘Đội bóng của chúng ta không thể nào địch nổi’ - Ảnh 3

Nức mũi với lời khen dân mạng Trung Quốc dành cho đội tuyển Việt Nam: ‘Đội bóng của chúng ta không thể nào địch nổi’ - Ảnh 4
Rất nhiều bài báo về đội tuyển Việt Nam được báo chí Hàn Quốc đăng tải - Ảnh chụp màn hình

Sau khi trận chung kết khép lại, có rất nhiều bài báo đưa tin về đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, rất đông người dân Hàn Quốc để lại lời chúc mừng cho HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ và bày tỏ sự mong đợi vào Asian Cup 2019 sắp tới.

Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng VN vô địch AFF Cup 2018 bằng tiếng Việt

Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng VN vô địch AFF Cup 2018 bằng tiếng Việt

Ngày 16-12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã gửi lời chúc mừng tuyển Việt Nam sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua Malaysia để đoạt chức vô địch AFF Cup 2018.

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