Mẹ thủ thành Văn Lâm viết tâm thư xúc động gửi người hâm mộ Việt Nam: 'Tôi muốn ôm các bạn thật chặt'

Xã hội 17/12/2018 07:50

Không biết tiếng Việt nên mẹ của thủ thành Văn Lâm đã nhờ con trai dịch những dòng tâm thư xúc động gửi đến ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam. Bên cạnh đó, bà còn kể thêm nhiều điều bất ngờ liên quan đến con trai.

Dù đang ở nước Nga xa xôi nhưng gia đình Văn Lâm vẫn một lòng hướng về Việt Nam với khát khao chiến thắng và vỡ òa khi Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup.

Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển quốc gia, bà Jukova Olga đã viết tâm thư gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam vì đã giúp con trai mình trở nên trưởng thành và chuyên nghiệp hơn. Trong thư bà viết:

“Lev yêu mến của mẹ!

Người ta nói ‘Không ai lội 2 lần xuống 1 dòng sông’ - và con đã lội 2 lần.

Lần đầu tiên, khi ấy con là cậu thanh niên 17 tuổi. Con đã bước lên, ngược dòng một cách dũng cảm, và vượt qua tất cả! Con đã lớn khôn, sáng suốt và trưởng thành.

Lần thứ hai con lội xuống dòng sông đó, con khi ấy đã trưởng thành và chuyên nghiệp. Hãy bơi đi con trai!

Mẹ ủng hộ con, con trai! Mẹ biết ơn Chúa vì tất cả!

Mẹ mừng cho con!

Chúc mừng chiến thắng to lớn đầu tiên của con, con trai!

Chúc mừng con thành công, Lev của mẹ!

Mẹ thủ thành Văn Lâm viết tâm thư xúc động gửi người hâm mộ Việt Nam: 'Tôi muốn ôm các bạn thật chặt' - Ảnh 1
Bức tâm thư của bà Jukova Olga được Văn Lâm dịch ra tiếng Việt - Ảnh chụp màn hình

Mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian! Mẹ muốn con sẽ dịch và gửi những dòng thư này của mẹ đến đất nước Việt Nam tuyệt vời, đầy nắng và cần mẫn!

Gửi tới tất cả - những người thân, ruột thịt họ nội của con, những người hâm mộ bóng đá, những người bạn của con, chủ tịch và Ban Huấn luyện CLB Hải Phòng - nơi con rèn luyện.

Gửi tới Thầy huấn luyện viên và toàn bộ đồng đội đội tuyển Việt Nam của con. Gửi tới mọi người dân Việt Nam - những người đã động viên con trai mẹ bằng lời nói, bằng hành động, mong điều lành cho con và chúc con thi đấu thành công: Tôi cảm ơn tất cả các bạn! Tôi muốn ôm các bạn thật chặt. Tôi hạnh phúc và vui mừng cùng các bạn vì chiến thắng này!

Tôi biết ơn Chúa vì trái tim tôi chứa đựng tình yêu với hai đất nước: Việt Nam và Nga! Cảm ơn Chúa vì tại đất nước Việt Nam đã sinh ra người chồng của tôi - cha của con trai yêu dấu Đặng Văn Lâm: Đặng Văn Sơn.

Mẹ thủ thành Văn Lâm viết tâm thư xúc động gửi người hâm mộ Việt Nam: 'Tôi muốn ôm các bạn thật chặt' - Ảnh 2
Bà Jukova Olga tiết lộ, chính chồng mình đã cổ vũ con trai về nước tham gia đá bóng - Ảnh: Facebook

Tôi biết ơn Chúa vì con trai tôi đã nghe lời cha mình trở về Tổ Quốc lập nghiệp! Tôi biết ơn Chúa vì tại đất nước Việt Nam yêu dấu, con trai thân yêu của tôi đã lớn khôn, trưởng thành, trở thành chuyên nghiệp và thể hiện tài năng của mình. Cảm ơn tất cả đã tin tưởng Lev - Đặng Văn Lâm!

Mẹ của con”.

Những lời cảm ơn chân thành từ mẹ của thủ thành Đặng Văn Lâm đã khiến cư dân mạng vô cùng xúc động. Nhiều người gửi lời cảm ơn đến gia đình bà vì đã ủng hộ cho Văn Lâm về nước, nhờ vậy anh mới có mặt trong đội tuyển quốc gia và đem đến vinh quang cho tổ quốc.

Mẹ thủ thành Văn Lâm viết tâm thư xúc động gửi người hâm mộ Việt Nam: 'Tôi muốn ôm các bạn thật chặt' - Ảnh 3
Người hâm mộ cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình bà vì đã cổ vũ, ủng hộ Văn Lâm vì bóng đá nước nhà - Ảnh: Facebook

Qua bức tâm thư này, cộng đồng mạng còn biết thêm người đã cổ vũ Văn Lâm về nước chính là cha của anh. Họ cảm thấy may mắn vì ông đã có quyết định sáng suốt và ủng hộ con trai hết mình dù con đường đó vô cùng khó khăn, vất vả.

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Sau khi giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, mọi thông tin liên quan đến chàng thủ thành Đặng Văn Lâm đều được dân mạng vô cùng quan tâm.

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