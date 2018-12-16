Phát sốt với ảnh thơ ấu điển trai như hoàng tử của thủ môn Đặng Văn Lâm

Sau khi giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, mọi thông tin liên quan đến chàng thủ thành Đặng Văn Lâm đều được dân mạng vô cùng quan tâm.

Thủ môn Đặng Văn Lâm hiện là tâm điểm chú ý của dư luận sau khi đội tuyển Việt Nam giành được cúp vô địch AFF Cup 2018. Hình ảnh chàng thủ thành hiện đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Mọi khoảnh khắc của anh chàng trên sân cỏ đều gây sốt, khiến hàng loạt fan nữ "ôm tim" vì đẹp chẳng kém nam chính phim thần tượng. Văn Lâm của hiện tại tài năng, đẹp trai, body chuẩn thì ai cũng đã biết. Thế nhưng Văn Lâm ngày bé cũng khiến dân tình đổ gục vì điển trai như hoàng tử. Người ta vẫn thường mong được "dậy thì thành công", còn với Lâm Tây thì chẳng cần chút nào vì anh chàng đã "soái" từ ngày nhỏ rồi.

Đặng Văn Lâm từ nhỏ đã rất điển trai - Ảnh: FBNV Bố của Văn Lâm là người Việt còn mẹ là người Nga. Mang trong mình dòng máu lai nên anh sở hữu làn da căng bóng, sống mũi cao và gương mặt đậm nét Tây. Hình ảnh ngày nhỏ cho thấy Văn Lâm sở hữu gương mặt bụ bẫm, kết hợp với mái tóc bồng bềnh khiến người ta dễ liên tưởng đến chàng hoàng tử đẹp trai trong truyện cổ tích.

Văn Lâm có biệt danh là Lâm Tây vì mang trong mình 2 dòng máu Việt Nga - Ảnh: Internet Văn Lâm nổi tiếng với vẻ đẹp không góc chết, đủ sức đánh bật bất cứ diễn viên điện ảnh nào - Ảnh: Internet Vẻ đẹp khiến nam chính phim thần tượng cũng phải chào thua - Ảnh: Internet Chàng thủ môn là con lớn trong gia đình có 3 anh em. Lâm có một em trai và một em gái đang sinh sống và học tập tại Nga cùng bố mẹ. Chính vì thế Văn Lâm là chàng trai có tính tự lập cao. Bố mẹ Lâm hoàn toàn yên tâm khi anh trở về Việt Nam theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số". Tối qua (15/12), chàng thủ môn cũng đã không thể chụp hình cùng gia đình sau khi giành chiến thắng như nhiều đồng đội khác. Gia đình Văn Lâm luôn ủng hộ anh theo đuổi sự nghiệp cầu thủ - Ảnh: FBNV Trong trận chung kết, Văn Lâm đã thi đấu rất tốt với nhiều pha cứu thua cho đồng đội. Chàng thủ môn giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới nhà và đăng quang chức vô địch sau 10 năm chờ đợi. Khoảnh khắc khiến triệu người hâm mộ Việt Nam xúc động - Ảnh: Facebook Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Văn Lâm không cầm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ vì quá hạnh phúc. Khoảnh khắc chàng thủ môn đi về phía cầu môn ôm hôn chiếc cột dọc ở SVĐ Mỹ Đình khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.

Lộ lý do bố mẹ 'gấu Nga' Đặng Văn Lâm chưa từng xem con thi đấu từ đầu giải AFF Cup tới giờ Văn Lâm cho biết gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất giúp anh thi đấu hết sức mình, góp phần giành chiến thắng về cho đội tuyển Việt Nam.

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