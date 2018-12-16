Lộ lý do bố mẹ 'gấu Nga' Đặng Văn Lâm chưa từng xem con thi đấu từ đầu giải AFF Cup tới giờ

Văn Lâm cho biết trong suốt 90 phút diễn ra trận đấu, bố mẹ anh cũng căng thẳng chẳng kém con trai. Thay vì đi xem trực tiếp, bố mẹ Văn Lâm đã đến một nhà thờ ở thủ đô Moscow cầu nguyện cho anh và đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã có một đêm mất ngủ sau khi giành được chức vô địch AFF Cup, giải tỏa cơn khát danh hiệu cho hàng triệu cổ động Việt Nam suốt 10 năm đợi chờ. Trong thành công đó, không thể không nhắc đến thủ thành Đặng Văn Lâm, người giữ sạch khung thành trước những 'mãnh hổ' Malaysia.

Chàng thủ thành có bố là người Việt còn mẹ là người Nga. Ông Đặng Văn Sơn và bà Jukova Olga chỉ dừng cầu nguyện khi được người thân báo tin đội tuyển Việt Nam đã giành được chiếc cúp vô địch. Cả hai vỡ òa hạnh phúc và sau đó mới dám bật tivi để xem lại trận chung kết.

Văn Lâm không cầm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ vì quá hạnh phúc - Ảnh: Internet

Thủ môn Văn Lâm cũng tiết lộ, tất cả các trận đấu từ đầu mùa giải AFF Cup đến nay, bố mẹ anh đều không dám xem vì quá căng thẳng, hồi hộp. Đây là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Văn Lâm nên hai ông bà vừa vui mừng, vừa cảm thấy áp lực.

Chàng thủ môn là con lớn trong gia đình có 3 anh em. Lâm có một em trai và một em đang sinh sống và học tập tại Nga cùng bố mẹ. Chính vì thế Văn Lâm là chàng trai có tính tự lập cao. Bố mẹ Lâm hoàn toàn yên tâm khi anh trở về Việt Nam theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số". Tối qua (15/12), chàng thủ môn cũng đã không thể chụp hình cùng gia đình sau khi giành chiến thắng như nhiều đồng đội khác.

Gia đình Văn Lâm luôn ủng hộ anh theo đuổi sự nghiệp cầu thủ - Ảnh: FBNV

Trong trận chung kết, Văn Lâm đã thi đấu rất tốt với nhiều pha cứu thua cho đồng đội. Chàng thủ môn giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới nhà và đăng quang chức vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Văn Lâm không cầm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ vì quá hạnh phúc. Khoảnh khắc chàng thủ môn đi về phía cầu môn ôm hôn chiếc cột dọc ở SVĐ Mỹ Đình khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.

Việt Nam 1-0 Malaysia | Highlights chung kết AFF Cup 2018