Xuất hiện tại một đêm nhạc mới đây, Tuấn Hưng đã tiết lộ thông tin bà xã Hương Baby đang mang thai con thứ ba.

Tối 4/1, Tuấn Hưng cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tham gia đêm nhạc “Xuân Tình” diễn ra tại Hà Nội. Như thường lệ, giọng ca “Nắm lấy tay anh” vẫn cháy hết mình với những ca khúc quen thuộc. Tuy nhiên, khi hát đến ca khúc “Ngày cha gặp con”, Tuấn Hưng đã không giấu được xúc động.

Sau khi những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát kết thúc, nam ca sĩ bất ngờ gửi lời cảm ơn đến hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình là mẹ và vợ đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Qua đây, anh cũng tiết lộ bà xã Hương Baby đang mang thai lần ba.

“Khi đã làm cha làm mẹ người ta sẽ thấu hiểu rõ hơn sự vất vả mà cha mẹ đã dành cho mình. Tôi đã hai lần được làm bố, giây phút chờ đón con chuẩn bị chào đời vô cùng thiêng liêng. Ngày hôm nay ngồi dưới khán giả có mẹ và vợ - hai người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời này. Chẳng giấu gì quý vị tôi đang chờ đợi khoảnh khắc được lên chức bố lần thứ ba” - Tuấn Hưng chia sẻ.

Tuấn Hưng song ca với Lệ Quyên trong đêm nhạc 'Xuân Tình' - Ảnh: Internet

Tuấn Hưng và bà xã sau nhiều năm hôn nhân vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh: Internet

Vợ chồng Tuấn Hưng đã có hai con đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: Internet

Sau gần 5 năm về chung nhà, Tuấn Hưng và Hương Baby đã sinh được hai con đáng yêu đủ nếp đủ tẻ. Cậu con trai có vẻ ngoài giống cha được đặt tên là Su Hào, cô công chúa nhỏ gần hai tuổi có tên là Son. Dù thời gian qua Tuấn Hưng gặp khá nhiều chuyện không may nhưng anh vẫn quyết định sinh thêm con cho vui cửa vui nhà.

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