Bị Tuấn Hưng dằn mặt vì chế lời bài hát thô tục, Hoa Vinh muối mặt đi xin lỗi

Hậu trường 13/12/2018 17:03

Tuấn Hưng cho biết đã nhận được điện thoại xin lỗi từ Hoa Vinh và quyết định bỏ qua tất cả.

Mới đây, vụ việc Hoa Vinh chế bài hit "Độc Thoại" của Tuấn Hưng với nhiều lời lẽ khó nghe đã khiến giọng ca Nắm lấy tay anh nổi giận. Nam ca sĩ bày tỏ thái độ giận dữ và không quên kêu gọi nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận (chủ nhân ca khúc) cùng lên tiếng.

Bị Tuấn Hưng dằn mặt vì chế lời bài hát thô tục, Hoa Vinh muối mặt đi xin lỗi - Ảnh 1
Hoa Vinh viết status xin lỗi Tuấn Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận - Ảnh: FBNV

Ngay sau bài viết dằn mặt của Tuấn Hưng, Hoa Vinh đã phải gọi điện thoại xin lỗi và hứa không tái phạm. Trên trang cá nhân, Hoa Vinh cho biết hành động này của anh chỉ để "cho vui" và mang tính bộc phát chứ không hề có ý giễu cợt. Ngoài ra, "hiện tượng mạng" khẳng định clip trên được quay từ lâu nhưng bây giờ vô tình bị phát tán. 

“Em viết dòng chia sẻ này trước tiên để xin lỗi anh Tuấn Hưng và anh Nguyễn Hồng Thuận đồng chủ nhân của bài hát Độc thoại. Thực ra nếu ai đã theo dõi em từ cách đây 2 năm thì cũng không lạ gì cách chơi và hát chế của em, chung quy cũng chỉ là cho vui chứ có ai nghĩ sẽ có một ngày nổi tiếng rồi rắc rối như này”, Hoa Vinh viết. 

Bị Tuấn Hưng dằn mặt vì chế lời bài hát thô tục, Hoa Vinh muối mặt đi xin lỗi - Ảnh 2
Dù khá bức xúc nhưng Tuấn Hưng vẫn quyết định bỏ qua lỗi lầm của đàn em - Ảnh: Internet
Bị Tuấn Hưng dằn mặt vì chế lời bài hát thô tục, Hoa Vinh muối mặt đi xin lỗi - Ảnh 3
Tuấn Hưng nhắn nhủ Hoa Vinh phải biết tôn trọng anh em đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi nhận được điện thoại xin lỗi của Hoa Vinh, Tuấn Hưng dù rất tức giận nhưng vẫn sẵn sàng bỏ qua. Tuy nhiên, anh cho biết nếu có thêm lần sau sẽ không dễ dàng tha thứ cho đàn em.

"Mình đã nhận được điện thoại giải thích của Hoa Vinh. Dù vẫn hơi bực nhưng cậu ấy biết phân biệt đúng sai thì mình sẵn sàng cởi mở thôi. Hy vọng cậu ấy hiểu được: muốn tồn tại ở cuộc sống này thì điều đầu tiên phải biết tôn trọng nhưng người xung quanh mình", Tuấn Hưng viết.

Tuấn Hưng làm điều bất ngờ với người buôn cá trên đường, "gây bão" mạng

Tuấn Hưng làm điều bất ngờ với người buôn cá trên đường, "gây bão" mạng

Nam ca sĩ có hành động tích cực khi thấy người đi đường gặp nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tuấn Hưng Hoa Vinh Độc Thoại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 48 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 23 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 49 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42