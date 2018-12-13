Bị Tuấn Hưng dằn mặt vì chế lời bài hát thô tục, Hoa Vinh muối mặt đi xin lỗi

Tuấn Hưng cho biết đã nhận được điện thoại xin lỗi từ Hoa Vinh và quyết định bỏ qua tất cả.

Mới đây, vụ việc Hoa Vinh chế bài hit "Độc Thoại" của Tuấn Hưng với nhiều lời lẽ khó nghe đã khiến giọng ca Nắm lấy tay anh nổi giận. Nam ca sĩ bày tỏ thái độ giận dữ và không quên kêu gọi nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận (chủ nhân ca khúc) cùng lên tiếng. Hoa Vinh viết status xin lỗi Tuấn Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận - Ảnh: FBNV Ngay sau bài viết dằn mặt của Tuấn Hưng, Hoa Vinh đã phải gọi điện thoại xin lỗi và hứa không tái phạm. Trên trang cá nhân, Hoa Vinh cho biết hành động này của anh chỉ để "cho vui" và mang tính bộc phát chứ không hề có ý giễu cợt. Ngoài ra, "hiện tượng mạng" khẳng định clip trên được quay từ lâu nhưng bây giờ vô tình bị phát tán.

“Em viết dòng chia sẻ này trước tiên để xin lỗi anh Tuấn Hưng và anh Nguyễn Hồng Thuận đồng chủ nhân của bài hát Độc thoại. Thực ra nếu ai đã theo dõi em từ cách đây 2 năm thì cũng không lạ gì cách chơi và hát chế của em, chung quy cũng chỉ là cho vui chứ có ai nghĩ sẽ có một ngày nổi tiếng rồi rắc rối như này”, Hoa Vinh viết. Dù khá bức xúc nhưng Tuấn Hưng vẫn quyết định bỏ qua lỗi lầm của đàn em - Ảnh: Internet Tuấn Hưng nhắn nhủ Hoa Vinh phải biết tôn trọng anh em đồng nghiệp - Ảnh: FBNV Ngay sau khi nhận được điện thoại xin lỗi của Hoa Vinh, Tuấn Hưng dù rất tức giận nhưng vẫn sẵn sàng bỏ qua. Tuy nhiên, anh cho biết nếu có thêm lần sau sẽ không dễ dàng tha thứ cho đàn em.

"Mình đã nhận được điện thoại giải thích của Hoa Vinh. Dù vẫn hơi bực nhưng cậu ấy biết phân biệt đúng sai thì mình sẵn sàng cởi mở thôi. Hy vọng cậu ấy hiểu được: muốn tồn tại ở cuộc sống này thì điều đầu tiên phải biết tôn trọng nhưng người xung quanh mình", Tuấn Hưng viết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-tuan-hung-dan-mat-vi-che-loi-bai-hat-tho-tuc-hoa-vinh-muoi-mat-di-xin-loi-307578.html