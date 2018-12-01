Tuấn Hưng khoe ảnh đám cưới lần 2 ở Mỹ, fan rần rần chúc mừng

Hậu trường 01/12/2018 15:32

Tuấn Hưng khoe loạt ảnh lung linh bên bà xã tại Mỹ và hài hước đùa rằng sắp có đám cưới lần 2.

Mới đây, Tuấn Hưng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đẹp như ngôn tình được chụp trên đất Mỹ. Cặp vợ chồng thoải mái ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào như những đôi uyên ương trước thềm đám cưới. 

Giữa khung cảnh lãng mạn với lá vàng rơi, giọng ca Nắm lấy tay anh dịu dàng trao cho bà xã những cái hôn nồng nàn hay chạm nhẹ môi lên đôi tay mềm mại. Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn cư dân mạng đã để lại bình luận chúc mừng và ủng hộ cặp đôi cưới thêm lần nữa.

Tuấn Hưng khoe ảnh đám cưới lần 2 ở Mỹ, fan rần rần chúc mừng - Ảnh 1
Tuấn Hưng và Hương Baby hôn nhau cực tình cảm trong bộ ảnh cưới lần 2 - Ảnh: FBNV
Tuấn Hưng khoe ảnh đám cưới lần 2 ở Mỹ, fan rần rần chúc mừng - Ảnh 2
Sau nhiều chuyện xui xẻo xảy ra cùng lúc, Tuấn Hưng và bà xã đi du lịch để xả stress - Ảnh: FBNV

Có thể nói, tuy đã sống chung nhiều năm nhưng Tuấn Hưng và Hương Baby vẫn giữ được tình yêu hiếm thấy trong showbiz. Được biết, Tuấn Hưng đã kết hợp chuyến công tác hải ngoại để đưa bà xã đi cùng. Sau nhiều chuyện xảy ra suốt thời gian qua, đôi vợ chồng quyết định nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại thăng bằng.

Cách đây ít tuần, Tuấn Hưng lao đao vì phải đối mặt với hàng loạt sóng gió. Những rủi ro ập đến cùng lúc như bị hủy show diễn kỷ niệm 20 năm hay tai nạn xe hơi tiền tỷ đã khiến nam ca sĩ kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần. Trong cơn hoạn nạn, Hương Baby luôn ra mặt động viên chồng khiến nhiều người nể phục.

"Thiết nghĩ, cuộc sống này trong cái rủi lại có cái may, trong cái họa lại có cái phúc. Khi mọi thứ qua đi, cái tình cái nghĩa mới là đáng trân trọng nhất. Còn người là còn cả, tiền bạc tất cả chỉ là phù du. Càng khó khăn và sóng gió chúng ta sẽ càng bên nhau và nắm chặt tay nhau nhé! Em sẽ luôn đi bên anh trong những ngày giông tố và sẵn sàng chịu ướt cùng anh bất kể lúc nào”, Hương Baby tâm sự.

Tuấn Hưng khoe ảnh đám cưới lần 2 ở Mỹ, fan rần rần chúc mừng - Ảnh 3
Nhiều fan cầu chúc vợ chồng Tuấn Hưng sẽ mãi hạnh phúc đến cuối con đường - Ảnh: FBNV
Tuấn Hưng khoe ảnh đám cưới lần 2 ở Mỹ, fan rần rần chúc mừng - Ảnh 4
Nhiều bạn bè và khán giả chúc mừng vợ chồng Tuấn Hưng khi xem loạt ảnh cưới lần 2 - Ảnh: FBNV
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