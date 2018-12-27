Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh

Dân tình "đứng ngồi không yên" trước bộ ảnh quá dễ thương của vợ chồng Tuấn Hưng - Thu Hương vừa được đăng tải.
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Tuấn Hưng - Thu Hương là một trong những đôi vợ chồng nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của mọi người hiện nay. Không quá ồn ào, phô trương về cuộc sống cá nhân, cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ "tan chảy" hết lần này đến lần khác vì cuộc sống hôn nhân bình dị nhưng rất đỗi ngọt ngào của mình.
Mới đây, giọng ca Nắm lấy tay anh nhận được vô số lời khen từ khán giả khi chia sẻ loạt ảnh vợ chồng tình tứ kèm dòng chú thích nịnh vợ vô cùng ngọt ngào: "Anh sẽ vì em làm thơ tình ái".
Sau 4 năm kết hôn và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, nhưng vợ chồng Tuấn Hưng vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Dù bận rộn với công việc nhưng chàng "Ngựa hoang" vẫn xem gia đình là mối quan tâm hàng đầu. Sau nhiều năm vun vén, tổ ấm của nam ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ.