Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh

Hậu trường 27/12/2018 17:02

Dân tình "đứng ngồi không yên" trước bộ ảnh quá dễ thương của vợ chồng Tuấn Hưng - Thu Hương vừa được đăng tải.

Tuấn Hưng - Thu Hương là một trong những đôi vợ chồng nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của mọi người hiện nay. Không quá ồn ào, phô trương về cuộc sống cá nhân, cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ "tan chảy" hết lần này đến lần khác vì cuộc sống hôn nhân bình dị nhưng rất đỗi ngọt ngào của mình.

Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh - Ảnh 1
Sau 4 năm kết hôn và sinh hai thiên thần đáng yêu, Thu Hương ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và được ông xã yêu thương hết mực - Ảnh: FBNV
Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh - Ảnh 2
Gia đình êm ấm, đủ nếp đủ tẻ và vững chắc về kinh tế của Tuấn Hưng hiện tại là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: FBNV

Mới đây, giọng ca Nắm lấy tay anh nhận được vô số lời khen từ khán giả khi chia sẻ loạt ảnh vợ chồng tình tứ kèm dòng chú thích nịnh vợ vô cùng ngọt ngào: "Anh sẽ vì em làm thơ tình ái".

Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh - Ảnh 3
Tuấn Hưng khoe ảnh diện đồ đôi 'tình bể bình' bên bà xã Thu Hương - Ảnh: FBNV
Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh - Ảnh 4
Nhìn vào khoảnh khắc lãng mạn này, nhiều người cứ ngỡ họ là cặp đôi mới cưới - Ảnh: FBNV
Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh - Ảnh 5
Chàng ca sĩ tài năng, đào hoa ngày nào giờ nổi tiếng là ông chồng khéo nịnh vợ nhất nhì làng giải trí Việt - Ảnh: FBNV

Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh - Ảnh 6

Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh - Ảnh 7
Dân mạng phát hờn với cuộc sống đầy mật ngọt của vợ chồng Tuấn Hưng - Ảnh: FBNV

Sau 4 năm kết hôn và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, nhưng vợ chồng Tuấn Hưng vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Dù bận rộn với công việc nhưng chàng "Ngựa hoang" vẫn xem gia đình là mối quan tâm hàng đầu. Sau nhiều năm vun vén, tổ ấm của nam ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ.

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Tuấn Hưng cho biết đã nhận được điện thoại xin lỗi từ Hoa Vinh và quyết định bỏ qua tất cả.

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