Tung ảnh cưới ngọt ngào, Tuấn Hưng khiến bà xã Thu Hương 'tan chảy' vì quá khéo nịnh

Tuấn Hưng - Thu Hương là một trong những đôi vợ chồng nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của mọi người hiện nay. Không quá ồn ào, phô trương về cuộc sống cá nhân, cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ "tan chảy" hết lần này đến lần khác vì cuộc sống hôn nhân bình dị nhưng rất đỗi ngọt ngào của mình.

Sau 4 năm kết hôn và sinh hai thiên thần đáng yêu, Thu Hương ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và được ông xã yêu thương hết mực - Ảnh: FBNV

Gia đình êm ấm, đủ nếp đủ tẻ và vững chắc về kinh tế của Tuấn Hưng hiện tại là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: FBNV

Mới đây, giọng ca Nắm lấy tay anh nhận được vô số lời khen từ khán giả khi chia sẻ loạt ảnh vợ chồng tình tứ kèm dòng chú thích nịnh vợ vô cùng ngọt ngào: "Anh sẽ vì em làm thơ tình ái".