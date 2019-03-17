Kể từ bây giờ, Tuấn Hưng thề không bỏ qua cho kẻ làm điều này với mình

Nhiều lần bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để trục lợi cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc và quyết xử lý đến cùng nếu có lần sau.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải dòng trạng thái với nội dung cảnh cáo những người lợi dụng mình. Theo đó, giọng ca Nắm lấy tay anh vô từng tức giận khi hình ảnh của vợ chồng anh bị sử dụng với mục đích quảng cáo, bán hàng online trái phép. Hết lần này đến lần khác bị lợi dụng, Tuấn Hưng tuyên bố quyết không tha cho bất kỳ ai có ý định xấu.
"Tôi thấy ngán ngẩm cái kiểu sử dụng hình ảnh trái phép của vợ chồng tôi để buôn bán và làm hình ảnh trái phép. Gọi đến thì trả lời rất ngô nghê: 'Em không biết, ảnh đấy có phải chị Hương đâu?'. Thế này nhé. Tôi hiểu các bạn cũng vì miếng cơm manh áo. Nhiều cái tôi cũng lờ đi, nhưng quả thật các bạn đi quá xa rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ trường hợp nào nữa và cũng đừng trách gì vợ chồng tôi nhé", Tuấn Hưng bức xúc tuyên bố.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Tuấn Hưng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Đông đảo người hâm mộ để lại bình luận đồng tình với cách làm của Tuấn Hưng. Mọi người khuyên nam ca sĩ nên xử lý đến cùng những người có ý đồ xấu, lợi dụng hình ảnh lừa đảo khách hàng.
Tình trạng nghệ sĩ Việt bị sử dụng hình ảnh trái phép khá phổ biến ở nước ta. Trước Tuấn Hưng, nhiều tên tuổi đình đám như: Nghệ sĩ Lan Hương, Đàm Vinh Hưng, Ốc Thanh Vân... từng lên tiếng khi hình ảnh bị lợi dụng để bán hàng online.