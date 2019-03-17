Kể từ bây giờ, Tuấn Hưng thề không bỏ qua cho kẻ làm điều này với mình

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải dòng trạng thái với nội dung cảnh cáo những người lợi dụng mình. Theo đó, giọng ca Nắm lấy tay anh vô từng tức giận khi hình ảnh của vợ chồng anh bị sử dụng với mục đích quảng cáo, bán hàng online trái phép. Hết lần này đến lần khác bị lợi dụng, Tuấn Hưng tuyên bố quyết không tha cho bất kỳ ai có ý định xấu.

"Tôi thấy ngán ngẩm cái kiểu sử dụng hình ảnh trái phép của vợ chồng tôi để buôn bán và làm hình ảnh trái phép. Gọi đến thì trả lời rất ngô nghê: 'Em không biết, ảnh đấy có phải chị Hương đâu?'. Thế này nhé. Tôi hiểu các bạn cũng vì miếng cơm manh áo. Nhiều cái tôi cũng lờ đi, nhưng quả thật các bạn đi quá xa rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ trường hợp nào nữa và cũng đừng trách gì vợ chồng tôi nhé", Tuấn Hưng bức xúc tuyên bố.