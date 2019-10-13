Lê Phương mách bí kíp khiến chồng yêu sau sinh: 'Đừng để chồng thấy mình nhếch nhác, bốc mùi'

Dù được ông xã Trung Kiên yêu thương hết mực nhưng diễn viên Lê Phương luôn chú ý đến hình thức bên ngoài, đặc biệt không để cơ thể bốc mùi sau sinh.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ bí kíp luôn được chồng yêu chiều sau sinh. Mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ nhận được sự đồng tình của hội các bà mẹ bỉm sữa khi cho rằng, dù bận chăm con nhưng phải khiến bản thân luôn quyến rũ trong mắt chồng. Hiện Lê Phương vẫn đang trong thời gian ở cữ sau sinh - Ảnh: FB Lê Phương tâm sự: "Bà ngoại đã lên thành phố thay ca cho bà nội, hihi. Tranh thủ hôm còn hai bà, ba mẹ trốn Bông lo tí việc. Lâu lắm rồi mới được tung tăng, bước ra khỏi phòng mà thơm phức... cả nhà ai cũng nhìn làm mắc cỡ muốn chết!

Cô được mẹ ruột và mẹ chồng quan tâm, chăm sóc chu đáo sau khi 'vượt cạn' - Ảnh: FB Không biết mọi người thế nào chứ mẹ Phương mà mỗi lần cần phải đi đâu đó dù chỉ là xuống siêu thị mua rau (huống chi là đi công việc, đi với chồng...), có thể không đẹp nhưng nhất định là phải thơm. Đó là bí quyết riêng á nha! Đừng để chồng nhìn thấy mình quá nhếch nhác luộm thuộm, đặc biệt là cơ thể "bốc mùi"... Chuyện này khá tế nhị, vì cơ thể có mùi sẽ giảm đi rất nhiều sự quyến rũ trong mắt chồng! Biết là mình phải chăm con, chẳng lẽ cứ chút tắm, chút gội?!... Rồi thời tiết nóng, lại thêm thân nhiệt từ lúc bầu bí cao hơn bình thường nên người lúc nào cũng rịn mồ hôi. Sinh xong lại thêm mùi sữa, nhất là khi không kịp hút sữa là chảy ướt áo, loay hoay với Bông xong áo lại khô nên người lúc nào cũng có một mùi bỉm sữa rất đặc trưng! Túm lại, bỉm sữa thì vẫn phải thơm nha cả nhà! Còn giờ thì mẹ Phương "bung lụa" với ba Kiên đây, có gì vui sẽ chia sẻ tiếp với nhà mình sau nha!".

Trung Kiên chăm sóc con khéo léo... ... đến mức Lê Phương phải ghen tỵ - Ảnh: FB Lê Phương và chồng tình tứ bên con gái cưng trong ngày đầy tháng - Ảnh: FB Lê Phương hạ sinh con gái cho chồng trẻ Trung Kiên vào cuối tháng 8/2019. Sau 2 năm "về chung nhà", tổ ấm nhỏ của cặp đôi đã thực sự viên mãn khi thiên thần nhỏ ra đời. Từ khi có con, Lê Phương được Trung Kiên cưng chiều hết nấc. Anh lo toan từ việc nấu ăn, dọn dẹp nhà... thậm chí chăm sóc con gái nhỏ vừa chào đời cực khéo để vợ yên tâm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Đặc biệt, dù có con gái ruột nhưng nam ca sĩ vẫn đối xử rất tình cảm với con riêng của vợ - bé Cà Pháo.

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