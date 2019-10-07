Lê Phương phát hờn vì chồng cưng con gái như trứng mỏng, fan thốt lên: 'Người cha tuyệt vời'

Sau khi sinh con gái cho ca sĩ Trung Kiên, cuộc sống của diễn viên Lê Phương càng thêm hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười.

Cuối tháng 8 vừa qua, vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên hân hoan chào đón con gái chung đầu tiên ra đời. Từ lúc có thêm thành viên mới, cuộc sống của cặp đôi càng thêm hạnh phúc, ấm êm. Không hổ là "ông chồng của năm", Trung Kiên dành toàn bộ thời gian rảnh chăm sóc vợ con. Để bà xã được nghỉ ngơi sau sinh, anh đảm nhận mọi việc lớn nhỏ trong nhà và chăm cả con nhỏ. Trung Kiên thức đêm chăm con cho vợ nghỉ ngơi - Ảnh: FB Anh được hội mẹ bỉm sữa khen ngợi hết lời vì chăm con quá khéo - Ảnh: FB Mới đây, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh ông xã đang tắm và vệ sinh cho con gái mới sinh. Nhìn chồng trẻ cưng chiều bé Bông, nữ diễn viên "phát hờn" vì hai bố con.

Cô viết trên Facebook cá nhân: "Nói người tình kiếp trước cũng chẳng sai! Hứng như hứng... Bông vậy hà". Nụ cười ngập tràn hạnh phúc của ông bố trẻ khi tự tay chăm sóc con gái - Ảnh: FB

Anh yêu chiều 'tiểu công chúa' đến mức bà xã Lê Phương cũng phát hờn - Ảnh: FB Ngay sau khi đăng tải, bài viết của diễn viên Lê Phương nhận được sự quan tâm lớn từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Nghệ sĩ Hồng Vân thốt lên: "Yêu quá là yêu con ơi". Bên cạnh đó, ông xã Lê Phương cũng nhận về vô số lời ngợi khen từ cư dân mạng vì chăm con quá khéo: "Người cha tuyệt vời"; "Cô công chúa Bông được ba cưng vậy"; "Người cha của năm nè!"; "Con gái giống cha giàu 3 họ nha"; "Ông bố của năm là đây chứ đâu"... Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, cuối cùng Lê Phương cũng tìm được hạnh phúc - Ảnh: FB Trước khi kết duyên với Trung Kiên, Lê Phương từng đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Sau khi kết hôn, Trung Kiên hết lòng yêu thương bé Cà Pháo, con riêng của vợ. Về phần mình, con trai Lê Phương cũng dành nhiều tình cảm cho ba dượng.

Mẹ ruột về quê, Lê Phương tặng chồng danh hiệu 'phó chủ tịch hội bỉm sữa' vì chăm con quá khéo Diễn viên Lê Phương khiến nhiều chị em phát hờn vì lấy được người chồng tốt. Trung Kiên hết lòng quan tâm, yêu thương và chăm sóc vợ con.

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