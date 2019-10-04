Mẹ ruột về quê, Lê Phương tặng chồng danh hiệu 'phó chủ tịch hội bỉm sữa' vì chăm con quá khéo

Diễn viên Lê Phương khiến nhiều chị em phát hờn vì lấy được người chồng tốt. Trung Kiên hết lòng quan tâm, yêu thương và chăm sóc vợ con.

Sau 2 năm kết hôn với chồng trẻ Trung Kiên, diễn viên Lê Phương vừa hạ sinh con gái khỏe mạnh, đáng yêu. Từ ngày gia đình có thêm thành viên mới, cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ thay đổi không ít.

Sau khi 'vượt cạn' thành công, diễn viên Lê Phương được Trung Kiên cũng như mẹ ruột và mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí - Ảnh: FB

Mới đây, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ thu hút sự chú ý của mọi người khi chia sẻ câu chuyện xoay quanh việc chăm sóc bé Bông. Theo lời kể, vì mẹ ruột cô phải về quê nên công việc chăm con do ca sĩ Trung Kiên đảm đương chính. Anh bất đắc dĩ trở thành "phó chủ tịch hội bỉm sữa".

Nữ diễn viên khiến dân mạng thích thú khi đăng ảnh chồng trẻ đang tất bật chăm con và chú thích: "Ngoại về và cái kết... Ba ngồi vào ghế 'phó chủ tịch hội bỉm sữa, còn Mẹ trở thành thư ký Phương!".

Nam ca sĩ đang chăm chú vệ sinh cho con gái những vùng nhạy cảm như tai, mũi, mắt... Đây là việc mà không phải ông bố bỉm sữa nào cũng làm được - Ảnh: FB

Dưới bài viết, chồng Lê Phương nhận được vô số lời ngợi khen từ cư dân mạng. MC Quốc Thuận tấm tắc: "Người đàn ông tuyệt vời nha cô gái".

Mọi người hết lời ngợi khen Trung Kiên và gửi lời chúc hạnh phúc đến gia đình nhỏ của cặp đôi - Ảnh: FB

Trước đó, trong suốt quá trình vợ mang thai và sinh con, ca sĩ Trung Kiên luôn thể hiện mình là người chồng tốt, người cha mẫu mực. Anh không nề hà bất kỳ việc gì, dù là nấu nướng, dọn nhà... hay tắm rửa thay tã cho con để vợ an tâm nghỉ ngơi.

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