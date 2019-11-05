Lê Phương làm thơ khoe con gái 'xinh ơi là xinh', dân mạng tấm tắc khen ngợi

Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của con gái nhà diễn viên Lê Phương và Trung Kiên khiến cư dân mạng "tan chảy".

Cuộc sống của diễn viên Lê Phương bên chồng trẻ Trung Kiên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Sau 2 năm về chung nhà, cặp đôi vừa chào đón con chung đầu tiên.

Khác với nhiều bà mẹ nổi tiếng của showbiz Việt, diễn viên Lê Phương thoải mái khoe ảnh con gái cưng trên mạng xã hội. Mới đây, cô còn khiến người hâm mộ trầm trồ, xuýt xoa khi đăng tải bức ảnh "tiểu công chúa" xinh như thiên thần khi ngủ. Chỉ mới chào đời 2 tháng nhưng con gái Lê Phương đã sở hữu nhiều đường nét thanh tú.

'Tan chảy' với diện mạo xinh như thiên thần của bé Bông - Ảnh: FB

Một hình ảnh khác của hai con được cô đăng tải - Ảnh: FB

Kèm theo đó, nữ diễn viên còn trổ tài làm thơ giới thiệu về con gái cưng:

"Tiểu thư con gái nhà ai?

Mà sao môi thắm, mày ngài thấy thương.

Dạ, Mẹ con là Lê Phương!

Ba con họ Phạm, gọi thường: Trung Kiên!".

Dưới bài viết, mọi người dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài xinh xắn, kháu khỉnh của bé Bông. Nghệ sĩ Thành Lộc, Ngân Khánh, MC Hồng Phúc, Trọng Nghĩa... viết những lời "có cánh" cho Lê Phương vì sinh con quá khéo.

Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi hết lời trước vẻ bụ bẫm của con gái Trung Kiên - Ảnh: FB

Hiện Lê Phương vẫn đang trong thời gian ở cữ sau sinh. Cô được mẹ ruột và mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Ngoài ra, bà mẹ bỉm sữa cũng được ca sĩ Trung Kiên phụ giúp chăm con gái. Ông xã Lê Phương muốn vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, không để cô phải vất vả vì chăm con nhỏ.

Lê Phương bị chê béo sau sinh, ông xã Trung Kiên nói cực ngọt 'chê em chứ đừng chê vợ em' Sau khi sinh con, diễn viên Lê Phương vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng bởi cô đang trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ, phải ăn uống đủ chất.

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